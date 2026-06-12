Pripremite se na spektakl! Sunce se gasi na šest minuta, a to nećete vidjeti idućih 88 godina

Pripremite se za astronomski događaj koji nadilazi generacije. U ponedjeljak, 2. kolovoza 2027. godine, nebo će nam prirediti predstavu kakva se ne pamti - najdužu potpunu pomrčinu Sunca na lako dostupnom kopnu u 21. stoljeću.

Zbog svoje iznimne duljine i savršenih uvjeta vidljivosti na određenim lokacijama, ovaj je fenomen već stekao nadimak "pomrčina stoljeća". Sljedeća prilika za svjedočenje totalitetu ovakvog trajanja pružit će se tek 3. lipnja 2114. godine, zbog čega lovci na pomrčine i zaljubljenici u svemir već godinama planiraju svoja putovanja.

Tijekom vrhunca ovog spektakla, dan će se pretvoriti u duboki sumrak na nevjerojatnih šest minuta i 23 sekunde. To je gotovo dvije minute duže od hvaljene pomrčine koja je 2024. godine prešla preko Sjeverne Amerike.

Na nebu će se pojaviti najsjajnije zvijezde i planeti, temperatura zraka osjetno će pasti, a tišina koja zavlada u prirodi stvorit će jedinstven, gotovo nadrealan ugođaj.

Zašto je ova pomrčina toliko posebna?

Iznimno trajanje pomrčine 2027. godine rezultat je savršene kozmičke mehanike. Tog dana, Mjesec će se na svojoj eliptičnoj putanji nalaziti vrlo blizu Zemlje (u perigeju), zbog čega će se na nebu činiti prividno većim. Istovremeno, Zemlja će biti blizu svoje najudaljenije točke od Sunca (u afelu), pa će se Sunčev disk činiti nešto manjim.

Ta precizna kombinacija omogućit će Mjesecu da u potpunosti zakloni Sunce na duže vrijeme, pružajući promatračima produljeni pogled na najskrivenije blago našeg sustava: Sunčevu koronu. Ovaj vanjski, užareni sloj Sunčeve atmosfere, koji izgleda poput blistavog bijelog vijenca, vidljiv je golim okom isključivo tijekom totaliteta i prizor je koji se pamti cijeli život.

Putanja tame, široka oko 258 kilometara, započet će svoje putovanje iznad Atlantskog oceana, a prvo kopno koje će dodirnuti bit će južna obala Španjolske i Gibraltar.

Nakon toga, Mjesečeva sjena nastavit će svoj put preko Sjeverne Afrike i Bliskog istoka, prolazeći kroz Maroko, Alžir, Tunis, Libiju, Egipat, Saudijsku Arabiju, Jemen i Somaliju, prije nego što završi iznad Indijskog oceana.

Djelomična pomrčina bit će vidljiva s golemog područja koje obuhvaća gotovo cijelu Europu (uključujući i Hrvatsku), veći dio Afrike te zapadnu i južnu Aziju.

Foto: ChatGPT

Egipat kao epicentar, no uz visoku cijenu

Apsolutni epicentar zbivanja bit će područje oko drevnog egipatskog grada Luksora. Ovdje će totalitet dosegnuti svoj maksimum, a posjetitelji će moći uživati u šest minuta i 22 sekunde potpune tame. Klimatološke analize za ovo područje su izvanredne; detaljne prognoze pokazuju da istočna Libija i zapadni Egipat imaju gotovo zajamčeno vedro nebo početkom kolovoza, s minimalnim rizikom od oblaka.

Kombinacija najdužeg trajanja i savršenih vremenskih uvjeta čini Dolinu kraljeva najpoželjnijom destinacijom na svijetu za promatranje ovog događaja.

Međutim, idealni uvjeti dolaze s izazovima. Putničke agencije i hoteli u Luksoru i okolici već su godinama unaprijed gotovo u potpunosti rasprodani, a cijene aranžmana dosežu vrtoglave iznose.

Dodatni izazov predstavlja ekstremna vrućina. Prosječne dnevne temperature u kolovozu redovito prelaze 41 °C, što može biti opasno za zdravlje i problematično za osjetljivu fotografsku opremu, koja se može pregrijati i isključiti.

Foto: ChatGPT

Alternativne lokacije: Španjolska i Tunis

Za one koji traže pristupačniju opciju, južna Španjolska nudi jedinstvenu priliku. Gradovi poput Cádiza, Tarife i Málage nalaze se unutar putanje totaliteta, nudeći više od četiri minute tame. Ipak, meteorolozi upozoravaju na potencijalni rizik od jutarnje morske magle duž atlantske obale, koja bi mogla zakloniti pogled.

Sigurniji odabir su lokacije malo dublje u unutrašnjosti Andaluzije. Tunis se također ističe kao izvrsna alternativa, posebice grad Sfax i okolna obalna regija, gdje se očekuje više od pet minuta totaliteta uz vrlo dobre izglede za vedro nebo i manje gužve nego u Egiptu.

Očekuje se da će ovaj događaj postati najfotografiraniji astronomski fenomen u povijesti, privlačeći milijune turista duž cijele putanje. Procjenjuje se da unutar koridora totaliteta živi čak 89 milijuna ljudi, dvostruko više nego u slučaju pomrčine u SAD-u 2024. godine, a više od 200 milijuna ljudi moglo bi putovati kako bi svjedočilo spektaklu.

Bez obzira na odabranu lokaciju, ključno je zapamtiti pravilo sigurnosti: izravno gledanje u Sunce bez certificiranih naočala za pomrčinu može trajno oštetiti vid. Jedini trenutak kada je sigurno gledati bez zaštite jest tijekom kratkih minuta potpune tame. Ovaj nebeski ples Sunca i Mjeseca rijetka je privilegija, podsjetnik na veličinu svemira i naše mjesto u njemu.