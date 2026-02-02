Zašto je ova veljača posebnija od ostalih? Raspored dana u tjednu otkriva zanimljiv fenomen

Stigla je veljača 2026. godine, a društvenim mrežama ponovno kruže objave koje najavljuju kalendarski fenomen jedinstvene ljepote i rijetkosti. Riječ je o takozvanom "savršenom" ili "pravokutnom" mjesecu, čiji dani na kalendarskoj stranici tvore besprijekoran pravokutnik bez ijednog praznog polja.

Ova vizualna urednost izaziva oduševljenje kod ljubitelja reda i simetrije.

Pravokutnik koji oduševljava ljubitelje reda

Fenomen poznat kao savršeni mjesec odnosi se na mjesec čiji je broj dana djeljiv sa sedam i koji započinje prvim danom u tjednu. U gregorijanskom kalendaru, jedini mjesec koji može ispuniti ovaj uvjet jest veljača u godini koja nije prijestupna. S točno 28 dana, ona se savršeno uklapa u četiri puna tjedna.

Upravo to će se dogoditi u veljači 2026. godine. U kalendarima koji tjedan započinju s nedjeljom, što je uobičajeno u Sjedinjenim Američkim Državama i nekim drugim dijelovima svijeta, prvi veljače past će na nedjelju, a posljednji dan, 28. veljače, na subotu.

Rezultat je vizualno besprijekorna mreža 4x7, bez "rupa" na početku ili kraju mjeseca. Taj skladan raspored mnogima pruža osjećaj reda i mira, efekt koji se na internetu često opisuje kao "čudno zadovoljavajući".

Psihološki gledano, ovakvi uredni obrasci olakšavaju planiranje i stvaraju dojam kontrole, što u današnjem kaotičnom svijetu može djelovati iznimno umirujuće.

Foto: Shutterstock

Hrvatski kalendar svoju savršenu veljaču čeka dogodine

Iako će ljubitelji kalendarske simetrije u svijetu slaviti veljaču 2026., u Hrvatskoj i većini Europe taj savršeni pravokutnik neće biti vidljiv. Razlog leži u međunarodnom standardu ISO 8601, prema kojem tjedan započinje ponedjeljkom. Budući da prvi veljače 2026. pada na nedjelju, u našim će kalendarima taj dan biti na kraju prvog reda, a mjesec će se protezati kroz pet redova.

No, ne trebamo dugo čekati na svoju verziju kalendarskog savršenstva. Već iduće godine, u veljači 2027., dogodit će se ista pojava prilagođena našem standardu.

Ta će veljača započeti u ponedjeljak i završiti u nedjelju, tvoreći onaj isti vizualno skladan pravokutnik koji oduševljava korisnike društvenih mreža. Posljednji put takvu smo veljaču imali 2021. godine.

Zašto je tako poseban?

Uzbuđenje oko "savršene veljače" neizbježno prati i širenje dugogodišnjeg internetskog mita. Viralne poruke tvrde kako je veljača s točno četiri nedjelje, četiri ponedjeljka, četiri utorka i tako dalje, pojava koja se događa tek jednom u 823 godine, ponekad je nazivajući i "MiracleIn" (Igra riječi, "čudo unutra"). Ta je tvrdnja, naravno, potpuno netočna.

Jednostavna matematika otkriva istinu. Svaka veljača koja nije u prijestupnoj godini ima točno 28 dana. Budući da tjedan ima sedam dana, 28 podijeljeno sa sedam daje točno četiri.

To znači da svaka veljača u običnoj godini nužno ima po četiri primjerka svakog dana u tjednu. Budući da se obične godine događaju tri puta u svake četiri godine, ova pojava nipošto nije rijetka.

Ono što jest rjeđe jest specifična kombinacija da veljača započne baš određenim danom u tjednu. Primjerice, veljača koja počinje nedjeljom, poput ove 2026., ponavlja se u predvidljivom ciklusu od šest, jedanaest i jedanaest godina. Posljednji put se to dogodilo 2015., a sljedeći put nakon 2026. dogodit će se 2037. godine.

Foto: Shutterstock

Što nas praktično čeka u ovoj urednoj veljači?

Kada se odmaknemo od kalendarske estetike i internetskih mitova, veljača 2026. donosi nekoliko praktičnih pogodnosti. Valentinovo, 14. veljače, pada na subotu, što je idealno za parove koji planiraju romantični vikend ili večernji izlazak bez brige o radnom danu koji slijedi.

Osim toga, mjesec donosi i vrhunac sezone poklada i karnevala, budući da Uskrs 2026. pada relativno rano, 5. travnja. Fašničke povorke i zabave ispunit će trgove diljem Hrvatske upravo sredinom veljače.

Tu je i Svijećnica drugog veljače, dan koji u narodu tradicionalno označava polovicu zime.