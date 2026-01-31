Snježni pun Mjesec donosi vam posebnu priliku: Napravite ovo i privući ćete novac i sreću

Početak veljače donosi nam jedan od najmoćnijih astroloških događaja godine. Nebo će u noći 1. veljače 2026. godine obasjati pun Snježni Mjesec, dosežući svoj vrhunac točno u 23:09 sati po našem vremenu.

No, ovo nije običan pun Mjesec. Njegova posebnost leži u spoju tihe, introspektivne zimske energije i vatrene, ekspresivne moći znaka Lava u kojem će se nalaziti.

Ova jedinstvena kombinacija stvara savršenu priliku za otpuštanje starih strahova i hrabro privlačenje sreće, obilja i samopouzdanja u naše živote.

Što je Snježni mjesec i zašto je poseban 2026. godine?

Naziv "Snježni mjesec" potječe od sjevernoameričkih domorodačkih plemena, koja su veljaču povezivala s najobilnijim snježnim padalinama i surovim zimskim uvjetima. Zbog oskudice hrane, često su ga nazivali i "Gladni mjesec" ili "Mjesec kostiju". Duhovno, on simbolizira period pročišćenja, mirovanja i pripreme za buđenje prirode koje donosi proljeće.

Ove godine, međutim, energija je drugačija. Dok je vani hladno i mirno, Mjesec u Lavu, znaku kojim vlada Sunce, poziva nas da probudimo svoju unutarnju vatru.

Lav je simbol hrabrosti, kreativnosti, samopoštovanja i radosti. Stoga, ovaj pun Mjesec osvjetljava sve dijelove nas koje smo možda skrivali ili umanjivali i traži od nas da bez isprike zasjajemo u punom sjaju.

Astronomski, Mjesec će se nalaziti u blizini zvjezdanog jata Jaslice (M44), dodatno naglašavajući njegovu blistavu moć.

Foto: Shutterstock

Priprema za rituale: Očistite prostor i energiju

Prije nego što započnete s bilo kojim ritualom, ključno je pripremiti sebe i svoj prostor. Energija punog Mjeseca pojačava sve, pa tako i energiju našeg doma. Nekoliko sati prije vrhunca punog Mjeseca, očistite prostor u kojem ćete izvoditi ritual.

To možete učiniti paljenjem kadulje, tamjana ili jednostavno otvaranjem prozora kako bi svjež zrak cirkulirao i odnio ustajalu zimsku energiju.

Pripremite mirno mjesto gdje vas nitko neće ometati. Upalite svijeću, pustite umirujuću glazbu i dopustite si da se povežete s trenutkom.

Četiri moćna rituala za privlačenje sreće i obilja

Energija lava traži od nas da budemo odvažni u svojim željama. Ovo je vrijeme za manifestiranje velikih snova, a ne za skromnost. Odaberite ritual koji najviše rezonira s vama ili ih kombinirajte za snažniji učinak.

Ritual s lovorovim listom za ispunjenje želja

Lovorov list od davnina se smatra simbolom uspjeha, pobjede i ispunjenja želja. Za ovaj jednostavan, ali moćan ritual, potreban vam je samo jedan suhi lovorov list i upaljač.

U tišini se fokusirajte na svoju najveću želju. Pokušajte je sažeti u jednu, snažnu riječ (primjerice "USPJEH", "LJUBAV", "ZDRAVLJE", "OBILJE"). Tu riječ napišite na lovorov list.

Držite list u rukama i nekoliko trenutaka intenzivno vizualizirajte kako se vaša želja ostvaruje. Osjetite radost i zahvalnost kao da se već dogodila.

Zatim, na sigurnom mjestu, poput vatrostalne posude, zapalite list. Dok gori, zamislite kako dim nosi vašu namjeru prema Mjesecu i svemiru.

Ritual s ogledalom za jačanje samopouzdanja

Kako je pun Mjesec u Lavu, idealno je vrijeme za rad na samopouzdanju i ljubavi prema sebi. Ovaj ritual pomaže vam da se povežete sa svojom unutarnjom snagom i sjajem.

Pronađite mirno mjesto i upalite zlatnu, žutu ili bijelu svijeću. Sjednite ispred ogledala tako da vidite svoj odraz obasjan svjetlošću svijeće.

Gledajte se duboko u oči i s punom sviješću izgovarajte afirmacije koje jačaju samopouzdanje. Možete koristiti rečenice poput: "Ja sam vrijedan/na ljubavi i uspjeha", "Moja svjetlost privlači obilje", "Hrabro koračam prema svojim ciljevima" ili "Vjerujem u sebe i svoje sposobnosti".

Ostanite u tom stanju barem pet minuta, dopuštajući da te riječi prodru duboko u vašu svijest.

Napravite Mjesečevu vodu za hrabrost i sjaj

Mjesečeva voda je jednostavan eliksir koji upija energiju punog Mjeseca. Tijekom noći 1. veljače, napunite staklenu bocu ili posudu filtriranom vodom i ostavite je na prozorskoj dasci ili vani, izloženu mjesečini.

Postavite namjeru da voda upije energiju hrabrosti, samopouzdanja i kreativnosti znaka Lava. Sljedećeg dana, tu vodu možete popiti, umiti se njome za "energetsko punjenje" ili njome zaliti biljke kako biste potaknuli njihov rast.

Foto: Shutterstock

Ritual otpuštanja za otvaranje novih puteva

Da biste privukli novo, prvo morate napraviti mjesta otpuštanjem starog. Pun Mjesec je idealno vrijeme za oslobađanje od svega što vas koči. Uzmite list papira i na njega zapišite sve čega se želite osloboditi: strahove, sumnje, loše navike, negativna uvjerenja o sebi ili toksične odnose.

Budite iskreni. Kada završite, pročitajte list naglas posljednji put, zahvalite tim iskustvima na lekcijama i zatim sigurno zapalite papir. Dok vatra pročišćava, vizualizirajte kako se oslobađate tereta i otvarate prostor za nove, pozitivne prilike.

Što izbjegavati tijekom punog Mjeseca u Lavu

Energija punog Mjeseca, a posebno onog u Lavu, može pojačati emocije i ego. Ponos i tvrdoglavost mogu biti naglašeni, stoga je pametno izbjegavati konflikte i važne rasprave 24 sata prije i poslije vrhunca Mjeseca.

Umjesto traženja potvrde od drugih, okrenite se sebi. Ovo je vrijeme za slavljenje vlastite autentičnosti, a ne za uspoređivanje s drugima.