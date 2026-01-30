Snježni pun Mjesec donosi pravu oluju ovim znakovima: Neki bi mogli prekinuti veze, pazite se

Početak veljače 2026. godine donosi jedan od najdramatičnijih astroloških događaja godine. U večernjim satima prvog dana mjeseca, točnije u nedjelju, na nebu će zasjati pun Mjesec u vatrenom znaku Lava.

Poznat i kao Snježni Mjesec, prema tradiciji sjevernoameričkih plemena koja ga je povezivala s najobilnijim snježnim padalinama, ovaj uštap donosi energiju koja je sve samo ne hladna i uspavana. Naprotiv, stiže nam kozmički poziv na buđenje, hrabrost i beskompromisnu autentičnost.

Dok će Mjesec boraviti na 13. stupnju Lava, potičući nas da pokažemo svoje pravo lice, Sunce će se nalaziti nasuprot njemu, u znaku Vodenjaka. Ova astrološka opozicija stvara snažnu napetost između osobne želje za priznanjem i kolektivne svijesti, između srca i razuma.

Energija će biti posebno intenzivna jer se u Vodenjaku u tom trenutku nalazi čak pet planeta, stvarajući pritisak na sve nas da preispitamo gdje pripadamo i tko su ljudi s kojima dijelimo svoju viziju budućnosti.

Iako će svi osjetiti ovaj vatreni impuls, četiri horoskopska znaka naći će se u epicentru promjena.

Lav: Vrijeme je da skinete masku i zasjate

Nije iznenađenje da će lavovi ovaj pun Mjesec osjetiti najintenzivnije jer se događa upravo u njihovu znaku. Ovo je za njih trenutak istine, kulminacija osobnih ciklusa koji traju posljednjih šest mjeseci. Sve što ste radili u tišini sada izlazi na vidjelo, a vi ste pod svjetlima reflektora.

Popularnost će vam naglo porasti, no ključno je biti selektivan kome poklanjate svoju energiju. Astrolozi ističu da je ovo idealno vrijeme za postavljanje zdravih granica i odbacivanje odnosa ili situacija u kojima se osjećate neviđeno ili podcijenjeno. Došlo je vrijeme da priznate vlastitu vrijednost i darove, bez čekanja na pljesak izvana.

Bilo da se radi o promjeni izgleda, završetku važnog osobnog projekta ili jednostavno odluci da stavite sebe na prvo mjesto, svemir vam daje zeleno svjetlo.

Foto: Shutterstock

Vodenjak: Istina izlazi na vidjelo u partnerskim odnosima

Za vodenjake, ovaj pun Mjesec osvjetljava njihovo polje partnerstva, braka i ozbiljnih poslovnih veza. Sva neriješena pitanja u najvažnijim odnosima sada dolaze na naplatu.

Energija lava traži iskrenost i srčanost, stoga više nema mjesta za odnose koji su utemeljeni na kompromisu ili strahu od samoće.

Očekujte važne i sudbonosne razgovore koji bi mogli definirati budućnost vaše veze. Za neke će ovo biti trenutak produbljivanja intimnosti i donošenja odluke o zajedničkom životu ili zarukama, dok će za druge označiti neizbježan, ali oslobađajući kraj. Ključno je slušati svoje srce, a ne samo logiku.

Ako veza ne podržava vaš autentični rast, ovaj će vam uštap dati hrabrost da krenete dalje.

Bik: Velike promjene unutar doma i obitelji

Pun Mjesec u Lavu aktivira vaše polje doma, obitelji, korijena i najdublje intime. Teme koje ste dugo gurali pod tepih sada izbijaju na površinu i zahtijevaju vašu pažnju.

Ovo može donijeti prekretnicu u stambenom pitanju, poput odluke o preseljenju, kupnji nekretnine ili velikoj renovaciji doma. Također, obiteljska dinamika dolazi u prvi plan. Moguće je rješavanje starih nesuglasica ili konačno postavljanje granica prema članovima obitelji čiji utjecaj sputava vašu kreativnost i osobni izraz.

Iako promjene u vašoj sigurnoj luci mogu biti nelagodne, one su nužne kako biste stvorili temelje koji istinski odražavaju osobu kakva ste postali. Pustite ono što vas guši kako biste stvorili prostor za radost.

Foto: Shutterstock

Škorpion: Profesionalni uspjeh i javno priznanje

Škorpioni, pripremite se za izlazak na veliku scenu. Ovaj pun Mjesec obasjava vašu desetu kuću karijere, statusa i javnog ugleda, donoseći dugo očekivanu kulminaciju vašeg truda.

Moguće je promaknuće, javno priznanje za rad, završetak ključnog projekta ili čak promjena profesionalnog smjera koja će se pokazati iznimno uspješnom. Sav vaš trud i predanost sada postaju vidljivi svima.

Iako možda niste navikli na toliku pažnju, nemojte se skrivati. Ovo je trenutak da s ponosom prihvatite plodove svog rada. Ipak, pripazite da vas uspjeh ne ponese. Prava moć leži u vođenju s autoritetom, ali i sa srcem, spajajući ambiciju s autentičnom strašću.