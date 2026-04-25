Jeste li znali da postoji 13. znak? Saznajte pripadate li njemu i otkrijte što govori o vama

Svakih nekoliko godina, a prigodno uz Svjetski dan astronomije koji se obilježava 25. travnja, internetom se proširi vijest koja uzdrma temelje astrologije i natjera milijune ljudi da preispitaju svoj horoskopski znak.

Riječ je o zmijonoscu (Ophiuchus), navodnom trinaestom znaku zodijaka, koji unosi pomutnju u sustav na koji smo navikli. Iako za astronome nije nikakva novost, njegova pojava u popularnoj kulturi redovito izaziva rasprave: postoji li doista 13. znak i što bi to značilo za sve nas?

Priča o Zmijonoscu nije nova. Ideja se pojavila još sedamdesetih godina prošlog stoljeća, no pravu je pomamu izazvala objava NASA-e iz 2016. godine.

U edukativnom članku za djecu, NASA je objasnila da Sunce na svom putu preko neba prolazi kroz trinaest zviježđa, a ne dvanaest. Internet je eksplodirao, a mnogi su se zapitali jesu li cijeli život živjeli u zabludi.

No, NASA se brzo ogradila, naglašavajući da se bave astronomijom, a ne astrologijom, te da ne namjeravaju mijenjati horoskop.

Zašto je Zmijonosac izbačen iz priče?

Da bismo razumjeli zašto zmijonosac nije dio tradicionalnog horoskopa, moramo se vratiti oko tri tisuće godina u prošlost, do starih Babilonaca.

Oni su prvi stvorili zodijak, uredan sustav koji je nebo podijelio na dvanaest jednakih dijelova, od kojih je svaki odgovarao jednom mjesecu u njihovom kalendaru. Babilonci su znali za zviježđe zmijonosca, ali su ga svjesno izostavili kako bi zadržali simetriju i sklad sustava temeljenog na broju dvanaest.

Zapadna astrologija, naime, ne temelji se na stvarnoj veličini i položaju zviježđa, koja su na nebu nepravilnih oblika i različitih dimenzija.

Umjesto toga, koristi se takozvani tropski zodijak, koji ekliptiku - prividnu putanju Sunca - dijeli na dvanaest jednakih segmenata od po 30 stupnjeva. Ta podjela započinje proljetnim ekvinocijem, označavajući početak znaka ovna. Astrološki znakovi su, dakle, simbolički arhetipovi, a ne doslovni odrazi zvjezdanih skupina po kojima su dobili ime.

Zviježđe zmijonosca, koje se na nebu nalazi između škorpiona i strijelca, astronomski je definirano tako da se Sunce u njemu nalazi otprilike od 29. studenog do 18. prosinca.

Mitološki, povezuje se s Asklepijem, grčkim bogom medicine i liječenja, koji je bio toliko vješt da je mogao uskrsnuti mrtve. Prikazan je kao muškarac koji drži zmiju, drevni simbol iscjeljenja i preobrazbe.

Kakvi su ljudi rođeni u znaku Zmijonosca

Kada bismo zmijonosca ipak uključili u zodijak, osobe rođene između 29. studenog i 17. prosinca više ne bi bile Strijelci. Astrolozi koji su proučavali ovaj koncept opisuju osobine Zmijonosca kao jedinstven spoj intenziteta Škorpiona i filozofske znatiželje strijelca.

Smatra se da su to iznimno strastvene, karizmatične i mudre osobe koje privlače sreću. Imaju magnetsku osobnost i nezasitnu žeđ za znanjem, uvijek u potrazi za istinom.

Kao i njihov mitski predstavnik Asklepije, posjeduju prirodne iscjeliteljske sposobnosti, bilo na fizičkoj, emocionalnoj ili duhovnoj razini. Često ih se opisuje kao vizionare koji se ne boje dovoditi u pitanje autoritet i ustaljene norme.

S druge strane, pripisuju im se i neke negativne osobine. Mogu biti tajnoviti, temperamentni i ljubomorni. Njihova strastvena priroda ponekad graniči s nestrpljivošću, a mogu biti i pretjerano kritični.

Neki tvrde da, poput škorpiona, imaju sklonost tajnama, dok od strijelca nasljeđuju nemiran duh koji može rezultirati problemima s monogamijom.

Potpuni kaos u horoskopu

Uvođenje trinaestog znaka ne bi utjecalo samo na strijelce. To bi pomaknulo datume svih ostalih znakova, stvarajući potpunu zbrku. Prema tom novom rasporedu, većina ljudi promijenila bi svoj horoskopski znak.

Škorpion bi, primjerice, trajao samo tjedan dana, dok bi djevica vladala gotovo mjesec i pol dana.

Novi datumi izgledali bi ovako:

Jarac: 20. siječnja - 16. veljače

Vodenjak: 16. veljače - 11. ožujka

Ribe: 11. ožujka - 18. travnja

Ovan: 18. travnja - 13. svibnja

Bik: 13. svibnja - 21. lipnja

Blizanci: 21. lipnja - 20. srpnja

Rak: 20. srpnja - 10. kolovoza

Lav: 10. kolovoza - 16. rujna

Djevica: 16. rujna - 30. listopada

Vaga: 30. listopada - 23. studenog

Škorpion: 23. studenog - 29. studenog

Zmijonosac: 29. studenog - 17. prosinca

Strijelac: 17. prosinca - 20. siječnja