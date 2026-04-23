Stiže šok koji se događa jednom u 84 godine: Ovim znakovima slijedi sedam godina kaosa

Pripremite se za sedam godina neočekivanih saveza, prevratničkih ideja i ubrzanih promjena. Nakon gotovo osam desetljeća, 25. travnja 2026. godine, planet Uran - poznat kao "Veliki Buntovnik" Zodijaka - ulazi u znatiželjni i komunikativni znak blizanaca.

Ovaj rijedak astrološki događaj, koji se ponavlja tek jednom u 84 godine, označava kraj ciklusa u Biku koji je od 2018. potresao naše financije i osjećaj sigurnosti, te najavljuje novo doba intelektualne i tehnološke revolucije koje će trajati sve do 2033. godine.

Uran je planet iznenadnih uvida, oslobođenja i kaosa. Njegov je zadatak da nas prodrma i oslobodi ustajalih obrazaca, tjerajući nas da razmišljamo na nove i fleksibilne načine.

Dok će svi osjetiti ovaj pomak prema bržoj razmjeni informacija i tehnološkim inovacijama, četiri horoskopska znaka naći će se u samom epicentru ove kozmičke oluje, doživljavajući najintenzivnije promjene.

Što donosi revolucija u zračnom znaku?

Ulazak Urana u Blizance označava značajan pomak s razdoblja spore, opipljive transformacije (Bik) u eru brze intelektualne i komunikacijske evolucije.

Dok je njegov boravak u Biku destabilizirao područja poput prirodnih resursa, poljoprivrede i financijskih sustava - sjetimo se samo uspona kriptovaluta i globalnih promjena u načinu na koji radimo - u Blizancima će se njegov utjecaj usmjeriti na tehnologiju, komunikaciju, naš odnos prema činjenicama i istini te razmjenu informacija.

Posljednji put kad je Uran boravio u Blizancima, između 1941. i 1949. godine, svijet je svjedočio cijepanju atoma, razvoju prvih računala i formiranju Ujedinjenih naroda.

To nam daje naslutiti razmjere promjena koje su pred nama. Možemo očekivati kvantne skokove u razvoju umjetne inteligencije, nove oblike društvenih medija, revoluciju u transportu i obrazovanju. Informacije bi se mogle demokratizirati, no istovremeno bi se mogle pojačati i bitke protiv dezinformacija.

Promjenjivi znakovi u epicentru oluje

Astrolozi se slažu da će četiri horoskopska znak ovaj tranzit osjetiti najintenzivnije.

Uran će testirati njihovu prilagodljivost u ključnim područjima života, tjerajući ih da se odreknu starih struktura i prigrle nepredvidivu budućnost.

Blizanci: Vrijeme za potpunu osobnu revoluciju

Za same blizance, ulazak Urana u njihov znak i prvu kuću identiteta označava početak seizmičkog razdoblja osobne transformacije. Nakon sedam godina tijekom kojih je Uran djelovao iz njihove introspektivne dvanaeste kuće, ovaj će im se pomak činiti poput oslobođenja.

Osjetit će neodoljivu potrebu za slobodom, promjenom i odbacivanjem svih dosadašnjih ograničenja. Očekuju ih radikalne promjene u tome kako se predstavljaju svijetu, s kime provode vrijeme i iza čega su spremni stati svojim imenom.

Njihov stil, izgled i životni principi mogli bi iznenaditi i njih same i okolinu, potičući ih da se iznova definiraju prema vlastitim uvjetima.

Djevica: Neočekivani preokreti u karijeri

Djevicama Uran donosi revoluciju u desetu kuću karijere i javnog života. Sve što su dosad smatrale sigurnim putem do profesionalnog uspjeha bit će dovedeno u pitanje. Konvencionalne ljestvice uspjeha možda više neće biti najzanimljiviji put prema gore.

Ovaj tranzit može donijeti iznenadne promjene posla, neočekivane prilike ili čak potpuni zaokret u karijeri. Nemojte se iznenaditi ako vas nemir koji osjećate natjera da napustite ono što ne funkcionira i slijedite put koji je više u skladu s vašom pravom vizijom.

Iako promjene mogu biti nagle, dugoročno otvaraju put prema ispunjenijem profesionalnom životu.

Strijelac: Redefiniranje partnerstva i odnosa

Strijelčevi će se tijekom ovog tranzita suočiti s velikim promjenama u sedmoj kući partnerstva i odnosa. Uranov utjecaj potaknut će ih da preispitaju sve veze koje ih sputavaju i ograničavaju njihovu slobodu.

Odnosi, posebno brak i dugoročna partnerstva, mogu proći kroz neočekivane transformacije, pri čemu će kaos poslužiti kao katalizator rasta.

Mogući su neočekivani prekidi, ali i ulazak u nove, uzbudljive veze koje su u skladu s njihovom potrebom za neovisnošću i intelektualnom stimulacijom.

Ljudi koji ulaze u njihov život mogli bi funkcionirati na potpuno drugačijoj frekvenciji, privučeni upravo onim što ih čini jedinstvenima.

Ribe: Promjene u domu i obiteljskom životu

Za ribe, Uran donosi promjene u četvrtu kuću doma, obitelji i unutarnjeg osjećaja sigurnosti. Dom, obiteljski odnosi i temelji na kojima grade svoj život bit će izloženi značajnom preispitivanju.

Moguće su selidbe, renoviranja ili promjene u obiteljskoj dinamici koje će ih potaknuti da redefiniraju pojam doma. Ovaj tranzit može donijeti i oslobađanje od starih obiteljskih obrazaca i uvjerenja, otvarajući put za stvaranje okruženja koje više odgovara njihovoj pravoj prirodi.

Poziv je da prestanu upijati ono što ne funkcionira i počnu graditi uvjete koji odražavaju ono što su postali.