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'LIKA JE ZAGAĐENA' /

USKOK javno otkrio detalje vezane za opad u Gospiću! Turudić ranije potvrdio: 'Nalaz nije sjajan'

USKOK javno otkrio detalje vezane za opad u Gospiću! Turudić ranije potvrdio: 'Nalaz nije sjajan'
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Foto: Net.hr

Riječ je o kaznenom predmetu u kojem USKOK provodi istragu protiv većeg broja okrivljenika zbog sumnje da su, kao pripadnici zločinačkog udruženja, počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, objavio je USKOK

6.8.2026.
8:35
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
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USKOK je, zbog velikog interesa javnosti, objavio priopćenje o rezultatima vještačenja zaštite okoliša za lokaciju industrijskog kompleksa u Gospiću, u Bilajskoj ulici 50.

Kako navode, iako je kazneni postupak u pravilu nejavan, javnosti je omogućen uvid u nalaz i mišljenje vještaka zaštite okoliša, kao i u dopunu tog nalaza, izrađene po nalogu USKOK-a.

Riječ je o kaznenom predmetu u kojem USKOK provodi istragu protiv većeg broja okrivljenika zbog sumnje da su, kao pripadnici zločinačkog udruženja, počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva.

Vještačenje za lokaciju industrijskog kompleksa u Gospiću, Bilajska 50, izradio je Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

USKOK ističe da je odluka o omogućavanju uvida donesena sukladno članku 23. stavku 5. Poslovnika Državnog odvjetništva, kojim je, zbog opravdanog interesa javnosti, moguće objaviti informacije iz inače nejavnog kaznenog postupka.

Nalaz vještaćenja možete pogledati OVDJE.

Turudić: 'Lika je na tom području zagađena'

Podsjetimo, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić prije dva dana je u intervjuu s Ivanom Ivandom Rožić u RTL-u Danas rekao da je predmet slučaja otpada u Gospiću u fazi istrage te da je dovršeno vještačenje na Geotehničkom fakultetu.

Naveo je da vještačenje ima oko 300 stranica. Na pitanje Ivane Ivande Rožić što je vještačenje pokazalo, odgovorio je:

"Nalaz nije sjajan, toliko mogu reći. Lika je na tom području zagađena. Riječ je o 300 stranica nalaza i još 50 stranica dopune, dakle ukupno oko 350 stranica materijala."

Već tada je najavio da postoji alat da se objavi vještačenje s obzirom na to da su to tražile i brojne udruge i to ako je to u interesu javnosti.

"Mislim da je u ovom konkretnom slučaju u javnom interesu da znamo opseg i razmjere zagađenja u Lici", rekao je u intervjuu Turudić.

Podsjetimo, sumnja je pala na bračni par Josipa i Moniku Šincek da su od 2022. do 2024. da su organizirali uvoz mljevenog plastičnog i drugog otpada u Sloveniji i Italiji te da su tako na više lokacija, između ostalih i u Gospiću, skladištili desetke tisuća tona otpada.

UskokIvan TurudićLikaOtpadZagađenje
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