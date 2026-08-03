Turudić o otpadu u Lici i bračnom paru Šincek: 'Nalaz nije sjajan, spreman sam ga objaviti'

Nakon huliganskih ispada na utakmici Varaždina i Hajduka ponovno se otvara pitanje kako spriječiti nasilje na stadionima i jesu li postojeće kazne dovoljno stroge.

O tome, ali i drugim aktualnim temama, govori glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Trebaju li nam strože kazne ili se zakon ne provodi?

Mislim da visina kazne tu nije presudna, nego je važnije da kazne budu izvjesne. Ne govorim posebno o Torcidi ili ijednoj drugoj navijačkoj skupini. Torcida je danas aktualna jer se to jučer dogodilo u Varaždinu. Skoro sam otišao na utakmicu, ali u posljednji trenutak nisam. Važno je da kazne budu izvjesne i brze. Kod nas sankcije ni u kaznenom ni u prekršajnom postupku nisu dovoljno brze.

Može li slučaj otići u zastaru?

Može, da. Sigurno može i odlazi u zastaru, pogotovo ako je riječ o prekršajima. Nisam siguran je li uopće procesuiran onaj navijački sukob na autocesti Zagreb – Split, kod Desinca, prije deset godina. Ne znam što je s tim, mislim da nije procesuiran.

Kad smo već kod Hajduka, rekli ste da ste skoro išli na utakmicu. Je li USKOK u Hajduku i češljaju li se dokumenti?

Da, to radimo. To je sasvim uobičajeno. Izvid zapravo znači provjeru. Možemo dobiti anonimnu ili bilo kakvu dojavu, a možemo i sami iz sredstava javnog priopćavanja doznati da postoje naznake eventualnih nepravilnosti. Dođemo, ispitamo i vidimo što je na stvari. Ne znamo kamo će nas to odvesti.

S obzirom na to da ste navijač Hajduka, postoji li tu sukob interesa?

Ne. Jednako bih postupio prema Hajduku, Dinamu ili bilo kome drugome.

Gotovo svaki tjedan gledamo akcije USKOK-a i pritvaranja. Svi se pitaju kada idu na godišnji odmor?

U posljednje vrijeme bilo je i više od jedne akcije tjedno. To sada polako jenjava, te velike akcije, međutim nikada ne možemo znati. Možda će nešto biti već sutra, stalno se nešto događa. Trenutačno imamo jedan veliki predmet. U početku nije bio naročito perspektivan, kako mi to kažemo, a u njega je uključena i nacionalna sigurnost. Na njemu se vrlo intenzivno radi. Ne znamo što sutra nosi.

O čemu je riječ? Možete li nam nešto otkriti?

Ne bih mogao. Riječ je o jednom sofisticiranom načinu počinjenja kaznenih djela.

Posljednje zvučno ime koje je bilo uhićeno jest Željko Kerum. Neki kažu da je znao da će biti uhićen jer je svakodnevno objavljivao postove na Facebooku i drugim društvenim mrežama.

Dobro, ali i portali su svaki dan pisali o tome. Možda je čitao portale pa je tako saznao. Uhićen je i procesuiran. Ne znam je li znao. Ako je i znao, nije otkrio sadržaj nijedne dokazne radnje. Upravo je odavanje sadržaja dokazne ili izvidne radnje inkriminirano.

Je li ovo novi trend? Željko Kerum, Dario Šimić, Mile Kekin i brojni drugi uhićeni su ujutro, a do navečer pušteni na slobodu.

Neki su bili uhićeni pola sata ili sat vremena. Neki ne bi bili ni toliko da im branitelji nisu bili na raspravama, dok su neki proveli noć u pritvorskoj jedinici. To je quaestio facti, odnosno pitanje činjenica u svakom pojedinom slučaju. Ako se provode pretrage, može ih biti deset na različitim dijelovima grada i to traje. Razlozi za uhićenje postoje kada postoji osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo i bojazan da će osumnjičenik uništiti tragove. Nije baš uobičajeno provoditi pretragu stana dok okrivljenik ide za vama i skriva ono što ima.

U principu vam je važnije ono što pronađete?

Da, važno je osigurati dokaze i spriječiti eventualni utjecaj na svjedoke.

Što je s Vedranom Pavlekom?

Vedran Pavlek vodi svoju pravnu bitku. Protivi se izručenju Hrvatskoj i koristi sva pravna sredstva koja su mu na raspolaganju prema kazahstanskim zakonima. To je ono što vam mogu reći. U tijeku je postupak njegova izručenja. Tu se primjenjuje zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći. To je suradnja i postupak koji se odvija između dviju država, konkretno Kazahstana i Hrvatske, uz Interpol. Kada je riječ o suradnji u kaznenim stvarima između država članica Europske unije, pravosudna tijela komuniciraju izravno.

Je li vam ikada odgovorio glavni državni odvjetnik Kazahstana?

Nikada ga ništa nismo ni pitali. Mi se obraćamo našem Ministarstvu, a Ministarstvo Interpolu. Nemamo apsolutno nikakvu izravnu komunikaciju. Svake godine idem na kongres državnih odvjetnika. Prošle je godine bio u Singapuru, ali ne sjećam se da sam upoznao kolegu iz Kazahstana.

Mislite li da bi ono o čemu se piše, odnosno da se Pavlek oženi i dobije državljanstvo, moglo spriječiti njegovo izručenje Hrvatskoj?

Mislim da ne bi. Mislim da su to samo spekulacije.

Znači, mislite da ćemo ga jednog dana ipak dočekati u Hrvatskoj?

Optimist sam. Mislim da će se to dogoditi u dogledno vrijeme.

Jesu li pregledani svi dokumenti, mobiteli i crne bilježnice s raznim imenima?

Mislim da crnih bilježnica nema. Riječ je o mobitelima i prijenosnim računalima. Ima oko 120 tisuća dokumenata. To je golem posao koji treba obaviti, a nije napravljena ni približno polovica.

Što je sa slučajem otpada u Lici i bračnim parom Šincek? U kojoj je to fazi? Je li postupak gotov?

Predmet je sada u istrazi. Pravomoćno je rješenje o provođenju istrage, a dovršeno je i vještačenje na Geotehničkom fakultetu. Nalaz vještačenja ima oko 300 stranica.

Što je pokazalo vještačenje?

Nalaz nije sjajan, toliko mogu reći. Lika je na tom području zagađena. Riječ je o 300 stranica nalaza i još 50 stranica dopune, dakle ukupno oko 350 stranica materijala.

Brojne udruge tražile su to vještačenje. Budu li tražile da ga objavite prije nego što slučaj dođe na sud, jeste li spremni to učiniti?

Imamo alat kojim to možemo učiniti. Mislim da javnost ima pravo znati. Prema Zakonu o državnom odvjetništvu, koji se poziva na Poslovnik državnog odvjetništva, glavni državni odvjetnik može objaviti sadržaj vještačenja ili takve izvidne radnje ako je to u javnom interesu. Mislim da je u ovom konkretnom slučaju u javnom interesu da znamo opseg i razmjere zagađenja u Lici.

Kako odgovarate zastupniku Miletiću, koji vas je prozvao da u slučaju Hilton štitite moćne članove SDP-a i HDZ-a?

Nasmijem se. To je ridikulozno. Nemam što posebno reći.

Ima li novosti u izvidima vezanima uz Costabellu?

Izvidi se provode i sve provjeravamo. Znamo da je 2015. godine dodijeljena koncesija, a koncesijsku dozvolu tada je jedini put u Hrvatskoj izdala država. Koncesija traje 30 godina, od 2015. do 2045. Sporno je naplaćuje li hotel ulazak na plažu. Nesporno je da se na plažu može doći morskim putem, brodicom. Sada ne znamo naplaćuje li se dolazak preko hotelskog zemljišta kojim hotel raspolaže. Možda naplaćuje ulazak u hotel. Ne znam, sve ćemo provjeriti. Ali tvrdnja da nekome pogodujemo potpuno je ridikulozna. Kome bismo pogodovali?

Kakva je vaša suradnja s Uredom europskog javnog tužitelja? Tražili su nove tužitelje, a ministar kaže da ih neće dobiti jer ih imaju dovoljno. Kakav je vaš stav?

Nemamo mnogo dodirnih točaka. Mislim da se to mistificira. Oni rade otprilike tri vrste kaznenih djela, a mi oko 300. Bave se subvencijskim prijevarama i carinskim predmetima. Rade puno manje predmeta nego zamjenici ravnatelja USKOK-a i drugih državnih odvjetništava. Imaju dovoljno delegiranih državnih odvjetnika po broju stanovnika. Mislim da su tu pri vrhu Europske unije. Ministar je procijenio da im ne treba dati dodatne tužitelje i mislim da je donio dobru odluku. Imaju ih šest.

Laura Kövesi uskoro odlazi, a dolazi njezin nasljednik. Kakvu suradnju očekujete s njim?

Siguran sam da će suradnja biti bolja. Opet kažem, sve se to mistificira. Ministar Ritter dolazi umjesto Laure Kövesi, a gospođa Kövesi posljednja dva ili tri mjeseca iza sebe ostavlja spaljenu zemlju. Daje intervjue u kojima napada sve redom. Nismo se vidjeli već šest mjeseci i ne znam o čemu govori. Kada smo se vidjeli, tri puta, svaki je put govorila da je naša suradnja fantastična i da među nama postoji divno prijateljstvo. Ne znam što joj je.

Europska komisija svrstala nas je na 12. mjesto prema kriteriju vladavine prava. Kako ste to doživjeli?

To je sjajno. Godišnje izvješće Europske komisije prošlo je pomalo nezapaženo. Hrvatska je sada u sredini Europske unije prema kriteriju vladavine prava. Posebno su pohvaljeni Zakon o kaznenom postupku, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću i predmeti velike korupcije. Moramo biti jako zadovoljni. Mislim da od ulaska u Europsku uniju nikada nismo imali takvo izvješće.