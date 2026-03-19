Vedrana Rudan uzdrmala javnost: 'Gladujemo, tresemo se, crkavamo od raka'

Književnica i kolumnistica Vedrana Rudan (76) ponovno je uzburkala javnost svojom novom kolumnom simboličnog i provokativnog naslova “Pošto glad?”, u kojoj bez zadrške progovara o društvenoj nejednakosti, političkim odlukama i svakodnevici građana.

U svom prepoznatljivom, oštrom i emotivnom stilu, Rudan se osvrće na aktualna politička zbivanja, posebno na rad Hrvatskog sabora i odluke koje, kako sugerira, pokazuju jaz između političke elite i stvarnog života građana.

'Gladujemo, tresemo se, crkavamo od raka'

Posebno je kritična prema ideji povećanja plaća političarima, dok, s druge strane, ističe probleme s kojima se suočavaju najranjiviji, od kašnjenja socijalnih naknada do borbe za osnovne životne potrebe.

"Danas je 19.03. Tisuće bolesnih, gladnih, užasnuto se tresu. Opet kasne s inkluzivnim dodatkom. Lopovi! Obilazite banke, provjeravate kako kupiti kuću. Vama treba kredit? Lopovi! Gladujemo, tresemo se, crkavamo od raka, nemamo za lijekove. Gladni smo", navodi Rudan u kolumni.

'Vremena se mijenjaju'

Kolumna je prožeta snažnim emocijama, bijesom i razočaranjem, a autorica kroz niz kratkih i izravnih poruka upozorava na, kako tvrdi, sve izraženiju nepravdu u društvu. Njezine riječi odražavaju osjećaj frustracije dijela građana koji se bore s financijskom nesigurnošću, zdravstvenim problemima i nedostatkom institucionalne podrške.

Rudan ne štedi riječi ni kada govori o političarima, koristeći izrazito kritičan i provokativan ton kojim želi potaknuti raspravu i skrenuti pažnju na probleme koje smatra ključnima.

"Vremena se mijenjaju. Nadam se da će vas jednom neki drugi vi udaviti u vrućem, prljavom ulju", poručila je za kraj.

POGLEDAJTE VIDEO: Toni Milun kod Mojmire otkrio što nas koči da zarađujemo više: 'Imamo taj mentalni sklop...'