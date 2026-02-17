Sprema se nešto gadno, satelitske snimke potvrđuju: 'Ovo nije samo priprema za udar...'

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je upozorio Teheran na 'posljedice nepostizanja sporazuma' uoči planiranih razgovora između Sjedinjenih Država i Irana u Ženevi.

Teheran i Washington uz posredovanje Omana započinju u utorak u Ženevi drugi krug razgovora s ciljem izbjegavanja rizika američke vojne intervencije. Trump je rekao da će biti "indirektno" uključen u nove razgovore.

"Neizravno ću sudjelovati u tim razgovorima", rekao je američki predsjednik novinarima u zrakoplovu Air Force One, na putu za Washington. "Mislim da ne žele preuzeti odgovornost za posljedice nepostizanja dogovora", rekao je Trump, misleći na iranske vlasti.

Foto: Zachary PEARSON/AFP/Profimedia

Demonstracija sile: Iran testirao dronove i rakete

Dvije neprijateljske zemlje obnovile su razgovore 6. veljače u Muscatu, glavnom gradu Omana, nakon eskalacije prijetnji s obje strane.

U svjetlu razgovora, 'možemo oprezno zaključiti da je stav SAD-a o iranskom nuklearnom pitanju postao realniji', rekao je u ponedjeljak glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baqaei novinskoj agenciji IRNA.

Paraleleno s diplomatskim naporima, Iranska revolucionarna garda rasporedila je u ponedjeljak brodove i helikoptere te testirala dronove i rakete u vojnoj vježbi koja se čini kao demonstracija sile u strateškom Hormuškom tjesnacu.

Manevri, čije trajanje nije navedeno, imaju za cilj pripremiti Čuvare, ideološku vojsku Islamske Republike, "za potencijalne sigurnosne i vojne prijetnje", rekla je državna televizija koja je emitirala snimke.

Trump i dalje drži sve mogućnosti otvorenima

Washington pak i dalje održava vojni pritisak - nosač zrakoplova nalazi se uz obalu Irana, otprilike 700 kilometara od obala, a i drugi će biti raspoređen. Donald Trump, čini se, drži svoje mogućnosti otvorenima, ocjenjuje France presse.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči stigao je u ponedjeljak u Švicarsku gdje se sastao sa svojim omanskim kolegom kako bi objasnio "perspektivu i razmatranja Islamske Republike o nuklearnom pitanju i ukidanju sankcija", prema iranskom ministarstvu vanjskih poslova.

U tom priopćenju on je spomenuo i iransku "odlučnost" da slijedi "diplomaciju usmjerenu na rezultate kako bi se jamčili interesi i prava Iranaca te mir i stabilnost u regiji".

Foto: Garrett LABARGE/AFP/Profimedia

Iran želi nuklearno oružje?

Zapadne zemlje i Izrael, za kojeg stručnjaci smatraju da je jedina nuklearna sila na Bliskom istoku, sumnjaju da se Iran želi domoći nuklearnog oružja.

Teheran poriče da gaji takve ambicije, ali inzistira na svom "neotuđivom pravu" da razvija civilni nuklearni program i obogaćuje uranij, posebno za energiju, u skladu s odredbama Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), kojeg je potpisnik.

Donald Trump uputio je brojna upozorenja nakon krvavog gušenja masovnih prosvjeda u Iranu u siječnju, a istovremeno je ostavio otvorena vrata diplomatskom rješenju, posebno u vezi s iranskim nuklearnim programom.

Trump zaprijetio 'traumatičnim posljedicama'

U slučaju neuspjeha u postizanju sporazuma, američki predsjednik zaprijetio je Iranu 'traumatičnim' posljedicama, pa čak i otvoreno spomenuo mogućnost promjene režima.

„Čini se da bi to bila najbolja stvar koja bi se mogla dogoditi“, rekao je novinarima kada su ga pitali o mogućoj „promjeni režima“.

„Ono što nije na stolu je pokoriti se prijetnjama“, naglasio je u ponedjeljak Aragči, rekavši da je u Ženevi „s pravim idejama za postizanje poštenog i pravednog sporazuma“.

S američke strane, izaslanik Steve Witkoff i zet Donalda Trumpa, Jared Kushner, „na putu su“, objavio je u ponedjeljak državni tajnik Marco Rubio. „Vidjet ćemo što će se dogoditi. Nadamo se da će biti postignut dogovor“, dodao je.

Sjedinjene Države i Iran ne slažu se oko sadržaja svojih novih razgovora. Iran želi razgovarati samo o svom nuklearnom programu. Washington, poput Izraela, također zahtijeva da Iran ograniči svoj program balističkih projektila i prestane podržavati regionalne oružane skupine.

BBC Verify potvrdio: USS Abraham Lincoln je blizu Irana!

Na temelju satelitskih snaimaka, BBC Verify potvrdio je lokaciju američkog nosača zrakoplova USS Abraham Lincoln u blizini Irana. USS Abraham Lincoln, koji predvodi udarnu skupinu s tri razarača naoružana vođenim projektilima, nosi oko 90 zrakoplova – uključujući lovce F-35 – te ima posadu od 5680 ljudi. Nalazi se uz obalu Omana, oko 700 kilometara od Irana.

Foto: Screenshot BBC/Copernicus/Sentinel2

Sjedinjene Države navodno su prema Bliskom istoku uputile i USS Gerald R. Ford, najveći ratni brod na svijetu, koji bi u regiju mogao stići u iduća tri tjedna.

Dolazak Abrahama Lincolna uklapa se u širu sliku američkog vojnog jačanja na Bliskom istoku posljednjih tjedana. BBC Verify pritom bilježi rast broja američkih razarača, borbenih brodova i lovačkih zrakoplova u regiji. Satelitskim praćenjem do sada je evidentirano 12 američkih brodova na Bliskom istoku. Zabilježen je porast broja borbenih lovaca F-15 i EA-18 u bazi Muwaffaq Salti u Jordanu, kao i povećan promet američkih transportnih, zrakoplova za dopunu gorivom i komunikacijskih letjelica koje iz SAD-a i Europe stižu prema Bliskom istoku.

'Ne gledamo samo pripremu za udar...'

Justin Crump, vojno-obavještajni stručnjak te izvršni direktor obavještajno-sigurnosne tvrtke Sibylline rekao je za BBC Verify da aktualne američke pripreme na Bliskom istoku pokazuju 'veću dubinu i održivost' od manevara koji su prethodili zarobljavanju bivšeg venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura u siječnju, kao i od operacije zračnih udara na iranska nuklearna postrojenja prošlog lipnja.

Foto: Clint DAVIS/AFP/Profimedia

Crump procjenjuje da bi aktualno gomilanje američkih brodova i zrakoplova, uz osam postojećih zračnih baza u regiji, omogućilo 'intenzivan i dugotrajan tempo operacija' od oko 800 letova dnevno, s ciljem da svaki iranski odgovor postane neučinkovit.

"Ne gledamo samo pripremu za udar, nego šire odvraćajuće raspoređivanje snaga koje se može po potrebi povećavati ili smanjivati. Ova konfiguracija ima veću dubinu i održivost od onih korištenih u Venezueli ili tijekom operacije ‘Midnight Hammer’. Dizajnirana je da izdrži dugotrajan angažman i neutralizira svaki mogući odgovor na američke ciljeve u regiji i, naravno, u Izraelu", zaključuje Crump.

POGLEDAJTE VIDEO Izlaze mučni detalji pokolja u Iranu: 2600 mrtvih, po kućama skupljaju tijela