Golemi prosvjedi diljem svijeta protiv iranskog režima: 'Treba pojačati pritisak!'

U posljednjih nekoliko dana iranska dijaspora diljem svijeta izašla je na ulice u znak podrške prosvjednicima u Iranu i osude represivnog režima.

Tisuće ljudi okupile su se u Australiji, Njemačkoj, Španjolskoj i Velikoj Britaniji, noseći transparente, zastave i simbolične rekvizite, a poruke su bile jasne – sloboda, demokracija i solidarnost s iranskim narodom.

Istovremeno, prognani prijestolonasljednik Reza Pahlavi pozvao je međunarodnu zajednicu da pojača pritisak na režim kako bi se okončala represija i otvorio put demokratskim reformama.

Foto: Profimedia

Australija

Tisuće ljudi diljem Australije izašle su na ulice kako bi pružile podršku protuvladinim prosvjedima u Iranu. Skupovi su održani u više gradova, a organizatori su poručili kako je riječ o "globalnom danu akcije" u znak solidarnosti s iranskim narodom.

U Sydneyu su se prosvjednici okupili u Hyde Parku, a zatim krenuli u povorku prema središtu grada. Mnogi su nosili iranske zastave, transparente, ruže te simbolične rekvizite kojima su željeli ukazati na brutalnost režima. Poruke su bile jasne – sloboda, demokracija i kraj teokratske vlasti u Teheranu, piše ABC.net.au.

Mehdi Sharifi, koji ima obitelj i prijatelje u Iranu, rekao je kako je zbog blokade interneta tjednima bio bez ikakvih informacija o njihovoj sudbini. Sudionici su pozvali australsku vladu da povuče priznanje Islamske Republike Iran i podrži tranziciju prema sekularnoj demokraciji.

Više od tisuću ljudi okupilo se i u Adelaideu. Nima Valamanesh, koji je napustio Iran kao dijete, rekao je kako mu je najveća želja vratiti se u slobodnu domovinu. "Ne mogu spavati. Svakog jutra tražim vijesti. Želim vidjeti svoj narod bez straha", poručio je.

Slične scene zabilježene su i u Brisbaneu, gdje su prosvjednici minutom šutnje odali počast poginulima.

U Hobartu su organizatori dijelili cvijeće s QR kodovima koji vode na peticiju kojom se traži prekid diplomatskog priznanja iranskog režima. Sudionici su poručili kako svijet mora znati što se događa u Iranu te da međunarodna zajednica mora pojačati pritisak.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Munchen

Oko 200.000 ljudi okupilo se u subotu poslijepodne u Munchenu kako bi prosvjedovali protiv iranskih vlasti, priopćila je policija glavnog grada Bavarske, gdje se održava Munchenska sigurnosna konferencija (MSC) koja do nedjelje okuplja svjetske čelnike, navodi Hina.

Prosvjednici su se mirno okupili na Theresienwieseu, prostranom trgu na zapadu grada, piše novinar AFP-a, kako bi zahtijevali pad Islamske Republike nakon krvavog gušenja širokog vala prosvjeda koji su počeli krajem prosinca.

Neki su mahali zastavama sa zelenim, bijelim i crvenim prugama s lavom i suncem na sredini, simbolom monarhije svrgnute 1979. godine. Skupovi koji pozivaju na međunarodno djelovanje protiv Teherana također su planirani za subotu u Torontu i Los Angelesu.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Madrid

Iranski građani demonstrirali su u jučer ispred američke ambasade u Madridu tražeći podršku Sjedinjenih Američkih Država i tadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa u suočavanju s nasiljem i represijom iranskog režima.

Prosvjed je organiziran u kontekstu dugotrajnih masovnih prosvjeda protiv teokratske vlasti u Iranu, koji su se proširili širom iranske dijaspore širom Europe i svijeta kao vid međunarodne solidarnosti s prosvjednicima u domovini, navodi se na stranici SOPA Images.

Sudionici su nosili transparente i povorkom se okupili u centru španjolske prijestolnice, gdje su isticali zahtjev za većom vanjskom podrškom i pritiskom na režim ajatolaha da prekinu represiju i otvore put demokratskim reformama.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

London

Prosvjednici su se u Londonu okupili ispred Downing Streeta kako bi izrazili protivljenje Islamskoj Republici Iran i njezinoj represivnoj politici prema građanima.

Okupljeni su iskazali podršku Rezi Pahlaviju, iranskom prijestolonasljedniku u egzilu, ističući potrebu za promjenom režima i uspostavom demokratskih prava u Iranu.

Sudionici su nosili transparente i zastave, a povorke su simbolično izražavale solidarnost s prosvjednicima u Iranu.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Pahlavi uputio apel Trumpu

Podsjetimo, prosvjedi u Iranu traju već tjednima, potaknuti optužbama za korupciju, represiju i loše upravljanje gospodarstvom usred rastuće krize troškova života. Prema podacima organizacija za ljudska prava, tisuće su ubijene, a deseci tisuća uhićeni.

Tijekom govora na MSC-u u subotu ujutro, Reza Pahlavi, prognani sin svrgnutog šaha, pozvao je Donalda Trumpa da "pomogne" iranskom narodu, rekavši da je "vrijeme da se stane na kraj Islamskoj Republici", piše Time and Star.

"Zahtjev je to koji odjekuje još od krvoprolića mojih sunarodnjaka, koji od nas ne traže da reformiramo režim, već da im pomognemo da ga pokopaju", dodao je iranski oporbeni lider, koji živi u egzilu u New Yorku. Istodobno, sve se glasnije govori o mogućem političkom zaokretu i povratku monarhije ako bi Islamska Republika pala. Prognani prijestolonasljednik Reza Pahlavi dao je podršku prosvjednicima te pozvao na međunarodni pritisak kako bi se, kako je rekao, "razmontirao mehanizam represije".

