Zagreb domaćin najjačeg MMA eventa ikad! Čitav grad želi na ovo i svi postavljaju isto pitanje

Nakon što je beogradski spektakl FNC 23 srušio sve rekorde gledanosti i zacementirao status Fight Nation Championshipa kao apsolutnog lidera MMA scene u jugoistočnoj Europi, organizacija se vraća kući s najvećim događajem u svojoj povijesti. U subotu, 6. rujna 2025. godine, vrata zagrebačke Arene otvorit će se za FNC 24 – večer koja obećava više akcije, više emocija i borbe koje će se dugo pamtiti. Iako je prvotno planiran za pulsku Arenu, ogroman interes publike i povijesno snažan popis borbi preselili su događaj u najveću hrvatsku dvoranu, pripremajući teren za noć šampiona. Čitav Zagreb, ali i ljubitelji slobodne borbe van grada, žele na event. I do nas stižu pitanja: "Ima li ulaznica, možete li nabaviti"... Nemamo niti možemo...

Vitasović i Stošić: Desetljeće očekivani revanš za pojas

Glavna borba večeri donosi okršaj koji regionalna scena čeka gotovo deset godina. Aktualni FNC prvak teške kategorije, Puljanin Ivan Vitasović (33, 13-6-1), vraća se u kavez nakon gotovo dvogodišnje pauze kako bi treći put obranio svoj pojas. Nasuprot njega stajat će jedan od najopasnijih udarača u regiji, srpski borac Darko "The Hammer" Stošić (33, 21-7). Njihov put ponovno se križa točno desetljeće nakon prvog susreta 2016. godine na FFC 21 eventu, kada je Stošić slavio gušenjem u prvoj rundi.

Od tada su obojica postali potpuno drugačiji borci. Vitasović je osvojio i dvaput obranio FNC-ov pojas, dok je Stošić gradio karijeru u prestižnom KSW-u, gdje je postao rekorder po broju osvojenih bonusa za nokaut večeri. Stošić se u Zagreb vraća gladan pobjeda, nakon što ga je ozljeda spriječila u nastupu na FNC 23 priredbi u Beogradu. Da je napetost na vrhuncu, svjedoči i mala drama na društvenim mrežama, gdje je Vitasović u komentaru ispod najave borbe napisao:

"Hvala organizaciji što sam za borbu saznao preko Instagram posta... And still". Iako je predsjednik FNC-a Dražen Forgač izjavio kako nije bilo šuma u komunikaciji, ova iskra samo je dodatno zapalila vatru uoči borbe koja će definirati budućnost FNC-ove teške kategorije.

Finale 'Fight of Nations™ - Put do pobjede reality showa

Druga najvažnija borba večeri trebala je biti epsko finale druge sezone reality showa "Fight of Nations™-a" i dugoočekivani revanš između trenera suparničkih timova, Mirana "Slo Rocky" Fabjana (40, 7-4) i Aleksandra "Jokera" Ilića (36, 16-7). Njihov prvi okršaj u studenom 2024., također u zagrebačkoj Areni, završio je pobjedom Fabjana tehničkim nokautom u drugoj rundi, a rivalstvo koje se kuhalo mjesecima pred kamerama trebalo je dobiti svoj vrhunac. Ilić je kontinuirano tražio priliku za iskupljenje, a Fabjan je pristao, čime je postavljen temelj za borbu koja je nosila ne samo osobni ulog, već i sudbinu njihovih timova.

Mario Žgela protiv Aleksandra Ilića

Međutim, sport je nepredvidiv, a MMA ponajviše. Zbog ozljede, Miran Fabjan bio je prisiljen otkazati nastup, ostavivši "Jokera" bez protivnika i finale showa pod upitnikom. No, u maniri pravih blockbustera, na scenu stupa novi junak. Izazov je bez oklijevanja prihvatio neustrašivi hrvatski borac Mario Žgela, poznat po eksplozivnom stilu i želji za prekidom. Time je FNC 24 dobio potpuno novu dimenziju i meč koji, iako nije bio u planu, sada izaziva možda i najviše pažnje.

Ilić u borbu ulazi kao tehnički potkovaniji i iskusniji borac, favorit na papiru čiji su "high kickovi" poznati diljem Europe. S druge strane, Žgela je borac koji ne kalkulira. Njegova agresivnost, sirova snaga i neočekivane ručne kombinacije predstavljaju opasnost za svakoga. Žgela uskače bez punog pripremnog kampa, ali s prilikom karijere da na najvećoj pozornici pobijedi jedno od najpoznatijih imena regije. Ova borba više nije samo finale reality showa; postala je priča o hrabrosti, neočekivanoj prilici i sudaru stilova koji garantira vatromet u kavezu.

4 pojasa na stolu

Kao da dva spomenuta okršaja nisu dovoljna, FNC je za zagrebačku publiku pripremio još tri borbe za titulu, čime FNC 24 postaje priredba s najviše borbi za pojas u povijesti organizacije, njih čak 4. Pojas poluteške kategorije: Aktualni prvak Matej Batinić branit će titulu protiv opasnog Portugalca koji nastupa za Sloveniju izazivača Andresa Ramosa.

Pojas lake kategorije: Miljenik publike Francisco "Croata" Barrio (ARG/HR) stavlja svoj pojas na kocku protiv iskusnog njemačkog borca Lom-Alija Eskieva u meču koji obećava vrhunsku tehničku predstavu.

Pojas perolake kategorije: Neporaženi Ivan Šicaja borit će se za upražnjenu titulu protiv poljskog veterana Pawela Polityla.

Sve će sijevati

Popis borbi zaokružuju imena koja su jamac atraktivnosti. Bosanskohercegovačka "Zvijer" Tomislav Spahović vraća se u Arenu u okršaju s Litavcem Arturasom Kudresovasom. Publika će ponovno moći uživati u nastupu Filipa "Nitro" Pejića, koji će rukavice ukrstiti s Aleksandrom Jankovićem. Posebnu pažnju privlači i uvodni dio programa, gdje će pobjednik prve sezone "Fight of Nationsa", neporaženi Marko Ančić, dočekati jednako tako neporaženog Ukrajinca Mykolu Kazachynskyog. Jedan od njih dvojice će iz zagrebačke Arene po prvi put u karijeri izaći s porazom.

FNC 24 nije samo još jedan borilački događaj. To je kruna dosadašnjeg rada organizacije i najava još veće ekspanzije, koja uključuje i skorašnje priredbe u Mariboru, Varaždinu i po prvi put u Crnoj Gori. Arena Zagreb bit će epicentar regionalnog MMA sporta 6. rujna. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme putem sustava Eventim i budite dio povijesti. Za one koji ne mogu biti tamo, prijenos uživo bit će dostupan putem platforme VOYO. Zagreb je spreman za borilački spektakl godine.

Glavni dio programa:

Ivan Vitasović vs. Darko Stošić

Mario Zgela vs. Aleksandar Ilić

Matej Batinić vs. Andres Ramos

Francisco Barrio Croata vs. Lom-Ali Eskiev

Ivan Sičaja vs. Paweł Polityło

Arturas Kudrešovas vs. Tomislav Spahović

Michał Andryszak vs. Said Sowma

Filip Nitro Pejić vs. Aleksandar Janković

Fran Luka Đurić vs. Stipe Brčić

'Fight of Nations™ - Put do pobjede finale (svi parovi još nisu poznati)

