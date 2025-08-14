REAKCIJA /

Igrači Hajduka otišli pred Torcidu nakon novog europskog debakla, evo kako su dočekani

Igrači Hajduka otišli pred Torcidu nakon novog europskog debakla, evo kako su dočekani
Foto: Profimedia

Navijači u velikom broju stigli u Albaniju i svjedočili debaklu

14.8.2025.
23:48
SPORTSKI.NET
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši splitskog Hajduka nisu se uspjeli plasirati u zadnje, 4. pretkolo Konferencijske lige, oni su u uzvratnom dvoboju 3. pretkola u Tirani izgubili od Dinamo Cityja sa 1-3 nakon produžetka te tako ispustili prednost od 2-1 s kojom su doputovali u Albaniju.

Golove za domaće postigli su Baton Zabergja (14), Erdion Qardaku (109) i Hekuran Berisha (111), dok je jedini pogodak za Hajduk zabio Fran Karačić (99).

Nogometaši Hajduka na ovoj utakmici imali su veliku podršku svojih navijača, kojih je u Tiranu doputovalo oko 1500. 

Igrači Hajduka otišli pred Torcidu nakon novog europskog debakla, evo kako su dočekani
Foto: Profimedia

Poslije utakmice i bolnog poraza nogometaši su otišli pozdraviti Torcidu, koja je samo šutjela nakon bolnog poraza. Kako su dočekani možete vidjeti u videu koji je objavio Dalmatinski portal.

POGLEDAJTE VIDEO: Toni Fruk o svom mogućem transferu: 'I dalje peglam s Rijekom'

HajdukTorcida
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
REAKCIJA /
Igrači Hajduka otišli pred Torcidu nakon novog europskog debakla, evo kako su dočekani