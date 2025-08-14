Igrači Hajduka otišli pred Torcidu nakon novog europskog debakla, evo kako su dočekani

Nogometaši splitskog Hajduka nisu se uspjeli plasirati u zadnje, 4. pretkolo Konferencijske lige, oni su u uzvratnom dvoboju 3. pretkola u Tirani izgubili od Dinamo Cityja sa 1-3 nakon produžetka te tako ispustili prednost od 2-1 s kojom su doputovali u Albaniju.

Golove za domaće postigli su Baton Zabergja (14), Erdion Qardaku (109) i Hekuran Berisha (111), dok je jedini pogodak za Hajduk zabio Fran Karačić (99).

Nogometaši Hajduka na ovoj utakmici imali su veliku podršku svojih navijača, kojih je u Tiranu doputovalo oko 1500.

Foto: Profimedia

Poslije utakmice i bolnog poraza nogometaši su otišli pozdraviti Torcidu, koja je samo šutjela nakon bolnog poraza. Kako su dočekani možete vidjeti u videu koji je objavio Dalmatinski portal.

