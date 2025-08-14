Navijači Hajduka kipte od bijesa: 'Ovo stvarno nema smisla, je li netko vidio Livaju?!'

Hajduk u Tirani kod Dinamo Cityja igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige. Bijeli su u ovaj susret ušli s jednim golom prednosti iz prve utakmice odigrane u Splitu prije tjedan dana, a uzvrat je počeo vrlo loše za njih.

Naime, Dinamo je na svojem terenu poveo u 14. minuti, a pristalice Hajduka nisu skrivale razočaranje nastupom splitske ekipe.

U nastavku prenosimo neke od njihovih kometara s društvenih mreža:

"Ovo stvarno nema nokakvog smisla...pa svi kolektivno u 3 dana zaboravili lopte igrsti...jel itko Vidio Livaju na terenu???"

"Ovo je Hajduk kojeg znamo i (ne)volimo"

"Ajde Hajduče nemoj da moram pisati u Vatikan prosvjednu notu da prebace Veliku Gospu bar na 15.12.!!"

Foto: Profimedia

"Kako me Hajduk zna probit, je**mti sve"

"Klasični Hajduk"

"Neko triba izać, bojim se reći tko da me nebi pribilo"

"Hajduk da protiv mog sela igra evropsku utakmicu patio bi se. Zira i Dinamo Tirana te odvedu u produžetak. Nisi nužno morao da ih trpaš kao Pariz Intera u finalu, ali brate mili nisi ni ovo sebi smio dozvoliti."

