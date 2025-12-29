FREEMAIL
UPORNO PO SVOM /

Lavrov bez uvijanja: 'Zapad mora shvatiti da Rusija ima stratešku inicijativu u Ukrajini'

Foto:

Lavrov je također ponovno naglasio da rješenje zahtijeva kraj bilo kakve ideje o prisutnosti NATO-a u Ukrajini

29.12.2025.
22:58
Hina
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u intervjuu objavljenom u ponedjeljak navečer rekao je da Zapad mora shvatiti da Rusija ima stratešku inicijativu u Ukrajini dok se razgovori o mogućem rješenju za prekid rata nastavljaju.

Lavrov je za novinsku agenciju RIA rekao da se Zapad mora pomiriti s realnostima na terenu gotovo četiri godine nakon pokretanja ruske invazije na Ukrajinu, koju opisuje kao "Specijalnu vojnu operaciju".

Rekao je da Sjedinjene Države sada podržavaju ideju, koja je svima postala jasna, da su s istekom mandata ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog potrebni novi izbori.

Lavrov je također ponovno naglasio da rješenje zahtijeva kraj bilo kakve ideje o prisutnosti NATO-a u Ukrajini i da zemlja mora prihvatiti neutralan, nesvrstan status.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovač o mirovnim pregovorima: 'Ovo je najvažniji moment; Ako Ukrajina pristane...'

Sergej LavrovUkrajina
UPORNO PO SVOM /
