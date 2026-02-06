Sudac poslao lijepog 'bossa' iza rešetaka, na slobodu puštaju jedino DiCaprijevu ženu

Sudac istrage Županijskog suda u Rijeci odredio je istražni zatvor za 10 osumnjičenih za preprodaju 60 kilograma raznih vrsta droga te omogućavanje trošenja droga i pranje novca, izvijestio je u petak Županijski sud u Rijeci.

Za sedmero njih je istražni zatvor određen zbog sprečavanja mogućnosti ponavljanja kažnjivog djela, za jednog zbog opasnosti ponavljanja kažnjivog djela i utjecaja na svjedoke, za jednog zbog opasnosti ponavljanja djela i bijega, a za desetog samo zbog sprečavanja utjecaja na svjedoke.

USKOK je zatražio određivanje istražnog zatvora za 11 osumnjičenika, a sudac istrage je odlučio da se jednoj od njih, petnaestookrivljenoj I. K., umjesto istražnog zatvora odredi mjera obaveznog javljanja policiji u Zagrebu.

U priopćenju Županijskog suda u Rijeci osumnjičenicima su navedeni inicijali i godine rođenja. Prvookrivljeni je R. D. (38 godina), drugookrivljeni A. J. (60 godina), a trećeokrivljeni D. A. (33).

Preprodaja droge i pranje novca

Osumnjičenici su u četvrtak tijekom dana ispitani u riječkom USKOK-u, a kod istražnog sudca ih je policija dovela poslije 19 sati.

USKOK je temeljem policijske kaznene prijave pokrenuo istragu protiv 14 hrvatskih i jednog državljanina BiH, koje sumnjiči za preprodaju 60 kilograma raznih vrsta droga te omogućavanje trošenja droga i pranje novca.

Jedan od njih 14 se od ranije nalazi u istražnom zatvoru, a za ostale nije bilo osnova za predlaganje istražnog zatvora.

Prema neslužbenim informacijama, na čelu u srijedu uhićene skupine je bivši maneken Robert DiCaprio, a među suradnicima su mu partnerica i otac.

Tužiteljstvo je izvijestilo da je osumnjičeni vođa skupine od listopada 2024. do početka veljače ove godine okupio osumnjičenike i druge zasad nepoznate osobe radi nabave, prijevoza, skladištenja, skrivanja i daljnje preprodaje kokaina, amfetamina, MDMA, ecstasyja i marihuane.

Pritom je dogovarao i financirao nabavu droge i njenog prijevoza s područja Zagrebačke županije do Rijeke, za što je angažirao kurire koji su u barem pet navrata prevezli najmanje 60 kilograma droge.

Članovi zločinačkog udruženja su krijumčarenjem droge i upravljanjem novcem pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 100.000 eura, koju su dijelili sukladno svojim ulogama u zločinačkom udruženju, stoji u priopćenju USKOK-a.

