LOŠE SE PROVEO /

Hrvata (21) uhitili u Dominikanskoj Republici: U crnom ruksaku skrivao 'paketiće'

Hrvata (21) uhitili u Dominikanskoj Republici: U crnom ruksaku skrivao 'paketiće'
Foto: Dncd/instagram Screenshot

U kratkom roku bit će priveden pravosudnim tijelima zbog sumnje da je prekršio zakon o drogama i kontroliranim tvarima

6.2.2026.
10:21
Dunja Stanković
Dncd/instagram Screenshot
Mladi Hrvat uhićen je u četvrtak u zračnoj luci u Santo Domingu, glavnom gradu Dominikanske Republike nakon što su inspektori u njegovom ruksaku pronašli 14 paketića kokaina koje je, sumnja se, htio prošvercati na let za Frankfurt, objavila je Nacionalna uprava za kontrolu droga (DNCD). 

Mladić (21), koji nije identificiran, pao je u Međunarodnoj zračnoj luci Las Américas u operaciji DNCD-a, Specijaliziranog tijela za sigurnost zračnih luka (CESAC), carinskih inspektora i Državnog odvjetništva.

Hrvatski državljanin putovao je s ručnom prtljagom u kojoj su, nakon pregleda rendgenskim uređajem na aerodromu, uočeni sumnjivi predmeti. 

 

Paketići u ruksaku

Zaustavljen je, a onda je po nalogu tužitelja obavljena detaljna pretraga tijekom koje je u njegovom ruksaku pronađeno 14 paketa napunjenih kokainom i omotanih plastikom u raznim bojama. 

Paketi su poslani na analizu u Nacionalni institut za forenzičke znanosti, dok je mladić uhićen. U kratkom roku bit će priveden pravosudnim tijelima zbog sumnje da je prekršio zakon o drogama i kontroliranim tvarima. 

Dominikanska Republika dugo se smatra jednom od glavnih tranzitnih točaka za krijumčarenje droge prema Europi. Nacionalna agencija za kontrolu droga (DNCD), uz podršku Oružanih snaga, Ureda državnog odvjetnika, Carinske agencije, državnih obavještajnih agencija i međunarodne suradnje, zaplijenila je više od 48 tona droge i ilegalnih tvari u 2025. godini u toj karipskoj zemlji. 

Droga Zapljena Zračna Luka Dominikanska Republika
