Šef španjolskog prvoligaša pohvalio Istru: ‘Projekt daje plodove’

Sportski direktor španjolskog prvoligaša Deportivo Alavesa rekao je da suradnja s Istrom 1961 "daje plodove", nakon što je iz tog hrvatskog nogometnog kluba doveo braniča Villea Koskija.

"Na ispravnom smo putu s projektom u Istri", izjavio je Sergio Fernandez na konferenciji za medije u gradu Vitoria-Gasteizu.

Koski, 24-godišnji reprezentativac Finske, prvi je nogometaš kojeg je doveo Alaves nakon što je prije sedam i pol godina preuzeo kontrolu nad klubom iz Pule.

"Evolucija tog projekta i njegov razvoj daju svoje plodove, što se vidi u ciljevima Istre 1961 u hrvatskom prvenstvu, a također i njenom radu s talentima koji mogu biti korisni Deportivo Alavesu", rekao je sportski direktor.

Istra 1961, trećeplasirana momčad hrvatskog prvenstva, poslala je prošli tjedan Koskija na posudbu u Alaves. Finac, sa 64 nastupa za momčad iz Pule, u četvrtak je predstavljen publici u Baskiji.

"Sada mi preostaje naporno raditi. Dat ću sve od sebe kako bih uvjerio trenera da me stavlja u igru", izjavio je Koski koji će do kraja sezone nositi broj 16 na leđima. Uskoro će se priključiti treninzima s novim suigračima jer se gotovo oporavio od lakše ozljede koljena zadobivene uoči Božića tijekom utakmice za Istru.

On je prvi Finac u povijesti Deportivo Alavesa, baskijskog kluba koji se nalazi na 10. mjestu među 20 klubova u španjolskom prvenstvu. Alaves je u srijedu ispao u četvrtfinalu Kupa kralja s 2-3 od Real Sociedada.

"Španjolska liga je jedna od najprestižnijih na svijetu pa se nadam da ću maksimalno napredovati", poručio je Koski.

Baskijska kompanija Baskonia Alaves vlasnik je Deportivo Alavesa. Godine 2018. kupila je 85 postotni udio u Istri 1961 koja joj služi za pronalaženje talentiranih igrača. Sličan projekt potaknula je te godine i u Finskoj.

Deportivo Alaves je u ponedjeljak poslao 19-godišnjeg veznog nogometaša Gustava Albarracina na posudbu u Istru 1961. Argentinac je prvi dio sezone proveo u španjolskom drugoligašu Huesci gdje je upisao dva nastupa.

