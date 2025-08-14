Zahuktali Hajduk u Tirani lovi europsku jesen: Bijeli protiv Dinamo Cityja na putu za Konferencijsku ligu

Dinamo City - Hajduk

0 - 0

Hajduk u Tirani kod Dinamo Cityja igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige.

Bijeli su u prvom susretu na Poljudu slavili 2-1, a pobjednik ide na boljeg iz susreta Jagiellonije (Poljska) i Silkeborga (Danska). Poljaci su u Danskoj slavili 1-0 u prvoj utakmici.

Sudačka postava stiže iz Ukrajine. Glavni sudac je Denys Shurman, pomagat će mu Viktor Nyzhnyk i Svitlana Grushko, a četvrti sudac je Dmytro Kubriak. VAR sudac je Viktor Kopiievskyi, a VAR asistent Andryii Kovalenko.

"Bit će teška utakmica jer igramo protiv dobrog protivnika. Ako ne budemo radili svoj posao, bit će opasni. Nadam se da ćemo početi s dobrim intenzitetom. Mislim da je prva utakmica bila dobra. U nekim trenucima nismo najbolje izgledali, ali stvorili smo dovoljno šansi da pobijedimo s više golova razlike. Možemo neke male stvari raditi bolje. U Europi nikada nije lako", rekao je na jučerašnjoj konferenciji za medije trener Bijelih Gonzalo Garcia.

