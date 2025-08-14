Turci plasirali senzaciju: Dominik Livaković se vraća u Dinamo?

Vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković pred odlaskom je iz Turske, nakon što je otpisan u Fenerbahčeu, a karijeru bi mogao nastaviti u zagrebačkom Dinamu, objavili su izvori iz Turske.

Turski novinar Erdem Akbas objavio je da je Fener u kontaktu s nekoliko klubova iz Europe, među kojima su i oni iz Hrvatske te da je Dinamo njegova najizglednija destinacija.

Livaković je izgubio status prvog vratara u Fenerbahčeu i pred odlaskom je iz Turske, a u Hrvatsku bi se mogao vratiti na posudbu.

According to.@erdemakbs, Fenerbahçe is in discussions with several Croatian clubs to loan out Dominik Livaković.



Dinamo seems to be the most likely domestic destination, while Rijeka could be an alternative if Martin Zlomislić leaves.



Livaković wants to return to Croatia.… pic.twitter.com/m5q4weg2rF — Croatian Football (@CroatiaFooty) August 13, 2025

Navodno Livaković želi otići samo u Dinamo, iz kojega je za šest i pol milijuna eura 2023. otišao u Fenerbahče.

Uz Dinamo, za 'Livija' je navodno zainteresirana i Rijeka kojoj će trebati prvi golman ako Zlomislić napusti klub, no Dominikov odlazak na Rujevicu nije toliko izgledan.

