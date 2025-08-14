Turci plasirali senzaciju: Dominik Livaković se vraća u Dinamo?
Livaković je otpisan u Fenerbahčeu i traži klub u kojemu će braniti sljedeću sezonu
Vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković pred odlaskom je iz Turske, nakon što je otpisan u Fenerbahčeu, a karijeru bi mogao nastaviti u zagrebačkom Dinamu, objavili su izvori iz Turske.
Turski novinar Erdem Akbas objavio je da je Fener u kontaktu s nekoliko klubova iz Europe, među kojima su i oni iz Hrvatske te da je Dinamo njegova najizglednija destinacija.
Livaković je izgubio status prvog vratara u Fenerbahčeu i pred odlaskom je iz Turske, a u Hrvatsku bi se mogao vratiti na posudbu.
Navodno Livaković želi otići samo u Dinamo, iz kojega je za šest i pol milijuna eura 2023. otišao u Fenerbahče.
Uz Dinamo, za 'Livija' je navodno zainteresirana i Rijeka kojoj će trebati prvi golman ako Zlomislić napusti klub, no Dominikov odlazak na Rujevicu nije toliko izgledan.
POGLEDAJTE VIDEO: Zajec: 'Dinamo je klub svih svojih članova, a to više neće biti samo naš osjećaj, to će biti naš Statut'