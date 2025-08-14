NEŠTO SE KUHA /

Turci plasirali senzaciju: Dominik Livaković se vraća u Dinamo?

Turci plasirali senzaciju: Dominik Livaković se vraća u Dinamo?
Foto: Profimedia

Livaković je otpisan u Fenerbahčeu i traži klub u kojemu će braniti sljedeću sezonu

14.8.2025.
19:06
SPORTSKI.NET
Profimedia
Vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković pred odlaskom je iz Turske, nakon što je otpisan u Fenerbahčeu, a karijeru bi mogao nastaviti u zagrebačkom Dinamu, objavili su izvori iz Turske.

Turski novinar Erdem Akbas objavio je da je Fener u kontaktu s nekoliko klubova iz Europe, među kojima su i oni iz Hrvatske te da je Dinamo njegova najizglednija destinacija.

Livaković je izgubio status prvog vratara u Fenerbahčeu i pred odlaskom je iz Turske, a u Hrvatsku bi se mogao vratiti na posudbu.

Navodno Livaković želi otići samo u Dinamo, iz kojega je za šest i pol milijuna eura 2023. otišao u Fenerbahče.

Uz Dinamo, za 'Livija' je navodno zainteresirana i Rijeka kojoj će trebati prvi golman ako Zlomislić napusti klub, no Dominikov odlazak na Rujevicu nije toliko izgledan.

