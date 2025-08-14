Kovačević rekao tko nije u konkurenciji za Rijeku, a komentirao i Livakovića

U subotu nas u HNL-u očekuje veliki derbi na Rujevici. Sastaju se prvaci i viceprvaci iz prošle sezone. Ova utakmica dolazi samo četiri dana nakon što je Rijeka u Dublinu pobijedila Shelbourne i plasirala se u playoff Europske lige i time osigurala europsku jesen. Utakmicu je na Maksimiru najavio trener Dinama Mario Kovačević.

"Prvo čestitam Đaloviću i Rijeci na ulasku u Europu. Želim im od srca da uđu u Europsku ligu, imamo već dva kluba u Europi, a želim sreću i Hajduku večeras. Što se tiče utakmice protiv Rijeke, imali smo lijep tjedan, radili smo dobro. Nemamo ozbiljnih ozljeda od zadnje utakmice. Theophile, Pierre-Gabriel i Čavlina nisu u konkurenciji, Miha Zajc trenira dobro, ali ga nećemo koristiti u ovoj utakmici. Bakrar je u konkurenciji, vidjet ćemo kako ćemo ga koristiti. Ostali rade dobro i znamo da je ovo derbi, u zadnje vrijeme naš najveći protivnik i tamo su uvijek zanimljive utakmice. Ozbiljno se pripremamo i dat ćemo sve za pobjedu", rekao je Kovačević, a nije mogao izbjeći pitanje o Livakoviću.

"Ne bih o tome. To je naš golman reprezentacije, ali ja sam prezadovoljan s našim golmanom. Nevistić dobro brani, godinu prije je donio naslov i zadovoljan sam sa svim svojim vratarima, a znamo i koliko je Livaković dao Dinamu", rekao je tajanstveno Kovačević.

'Međusobni omjer je jako bitan'

"Očekujem agresivnu i čvrstu Rijeku. Igraju doma, kada dođe Dinamo, onda nema umora. Zaboravit će na to. Očekujem to i od svoje ekipe, ne očekujem da će nam Rijeka nešto pokloniti. Očekujem da smo mi agresivni od prve minute, da se nametnemo i da dođemo do pozitivnog rezultata", najavio je trener Dinama.

Kovačević je komentirao branjenje prekida što je bio problem protiv Vukovara.

"Svjesni smo mana u utakmicama protiv Osijeka i Vukovara. Imamo još dva treninga, radit ćemo na prekidima u fazi napada i obrane. Svjesni smo i dobrih stvari koje smo radili, želimo biti još bolji. Znamo da moramo biti najbolji što možemo kako bismo pobijedili Rijeku na Rujevici", rekao je Kovačević.

Rijeka je Dinamo prošle sezone dobila u više međusobnih susreta i tako došla do titule.

"Jako je to bitno, ova je utakmica jako bitna da pokažemo da je to prošle godine možda bila slučajnost. Dinamo je puno puta tamo pobjeđivao i vjerujemo da će to tako biti sada", rekao je Kovačević i za kraj komentirao sastav.

"Vidjet ćemo. Imamo još dva treninga. Imamo dobru ekipu, ali moramo poštivati ova dva rezultata iz prva dva kola, šest bodova, pet postignutih i niti jedan primljeni gol. Želim što veću konkurenciju i dati priliku svima. Moguće da će biti promjena", zaključio je Kovačević.

