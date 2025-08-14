U subotu veliki derbi HNL-a: 'U Irskoj smo skinuli pritisak, spremni smo'

U subotu nas u HNL-u očekuje veliki derbi na Rujevici. Sastaju se prvaci i viceprvaci iz prošle sezone. Ova utakmica dolazi samo četiri dana nakon što je Rijeka u Dublinu pobijedila Shelbourne i plasirala se u playoff Europske lige i time osigurala europsku jesen.

Dva dana uoči utakmice, derbi s Dinamom je najavio Radomir Đalović. "Derbi utakmica na našem stadionu. Vidjet ćemo kakva je situacija s momčadi, sigurno neće biti Petroviča koji je dobio dvije utakmice kazne. Bitno mi je da smo nekako skinuli pritisak prolaskom Shelbournea, to nam je bio cilj i mislim da smo napravili veliku stvar za nas, za klub i za hrvatski nogomet.

Dolazi nam momčad koja je dobra, s novim trenerom protiv kojeg smo vodili teške bitke pred kraj prvenstva. Uložili su puno, doveli dosta dobrih igrača, bili su dobri u prve dvije utakmice, ali uz punu Rujevicu mislim da će se nešto i nas pitati", najavio je Đalović koji je unatoč gustom rasporedu spreman za Dinamo.

'Pobjeda iz Irske važna za samopouzdanje'

"Gledali smo njihove utakmice protiv Vukovara i Osijeka. Puno novih igrača, s dobrim trenerom. Puno su uložili u momčad, doveli Belju. Nova su i kvalitetna momčad koju smo analizirali, ali naglašavam da je bitno kakvi ćemo mi biti. Treba nam dobra energija, pobjeda iz Irske puno će značiti za samopouzdanje. Očekujem punu Rujevicu, strašnu atmosferu i da napravimo pravi rezultat", rekao je strateg Rijeke.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Riječ je dobila i glavna zvijezda Rijeke, Toni Fruk. "Čeka nas derbi u kojem želimo pokazati da se na Rujevici ipak nas nešto pita i da smo i dalje najbolja momčad u prvenstvu. Nakon Europe i ostvarenog cilja bit će nam puno lakše igrati, s manjim teretom i puno većim samopouzdanjem. Kada ti dolazi Dinamo daješ svoj maksimum i želiš pokazati da si bolja momčad", kazao je Fruk.

Trener Dinama Mario Kovačević derbi će najaviti na pres konferenciji u 15 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Zajec: 'Dinamo je klub svih svojih članova, a to više neće biti samo naš osjećaj, to će biti naš Statut'