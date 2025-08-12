Navijači oduševljeni slavljem hrvatskog prvaka: Posebno ističu jednog igrača

Nogometaši hrvatskog prvaka Rijeke slavili su u uzvratnom susretu protiv irskog Shelbournea s 3:1 i tako poništili poraz od 2:1 sa svog terena prošlog tjedna. Nogometaši Radomira Đalovića slavili su zahvaljujući pogotcima Tonija Fruka, Tiaga Dantasa i Ante Oreča, a za domaćina je zabio Ademipo Odubeko.

Rijeka je tako plasmanom u olay-off Europske lige izborila najmanje nastup u ligaškoj fazi Konferencijske lige ove jeseni čime će Hrvatska po prvi puta od 2020. imati dva predstavnika u europskim natjecanjima. Podsjetimo, Dinamo ima direktan plasman u skupine Europa lige.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Navijači hrvatskog prvaka u komentarima na društvenim mrežama nisu krili oduševljenje velikom pobjedom te su pristizali komentari poput "Bravo, Bravo, Bravo" i "Bravo, idemo" ili "Legende naše". Navijači su posebno oduševljeni sjajnim pogotkom Dantasa iz 72. minute pa tako jedan navijač piše: "Al' ga je zabio majstor iz Portugala. Svaka čast". Pristigle su i čestitke i od drugih navijačkih skupina poput: "Bravo Rijeko! Mislila sam da se mogu samo oko Dinama nervirati, ali ova tekma mi je čisti dokaz da ne!"

Rijeka će u playoffu igrati protiv boljeg iz susreta austrijskog Wolfsbergera i grčkog PAOK-a koji svoj uzvrtani susret igraju u četvratk, a prva utakmica završila je remijem 0:0.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo što se zapravo događa u HNS-u: Iza svega stoji bitka za Zagrebački savez