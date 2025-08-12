Oršić zabio i asistirao za veliku pobjedu Pafosa protiv kijevskog Dinama, Kotarski branio, Livaković na klupi

Nogometaši ciparskog Pafosa izborili su plasman u play-off kvalifikacija Lige prvaka pobjedom 2-0 protiv kijevskog Dinama uz sjajnu predstavu Mislava Oršića koji je upisao pogodak i asistenciju.

Nakon što su na gostovanju pobijedili kijevski sastav sa 1-0, nogometaši Pafoa su bili bolji i u uzvratu slavivši u Limassolu sa 2-0.

Najbolji igrač utakmice bio je hrvatski nogometaš Mislav Oršić koji je upisao pogodak i asistenciju.

Domaćin je poveo već nakon 90 sekundi utakmice. Derrick Luckassen je uputio dugačku loptu do Vlada Dragomira, gostujući golman Ruslan Neščeret je nepotrebno izašao izvan kaznenog prostora, što je Dragomir iskoristio i obišao ga, a potom petom uposlio Muamera Tankovića koji je pucao po golu. Denis Popov je blokirao udarac, lopta se ponovo odbila do Tankovića koji je potom asistirao usamljenom Oršiću na drugoj stativi.

Odličnu predstavu Oršić je u 55. minuti zaokružio i asistencijom za Joaoa Correia koji je pogodio za 2-0. Za plasman u LP Pafos će se boriti protiv pobjednika susreta između Crvene zvezde i Lecha.

Dalje ide i Fenerbahče koju je u sjajnoj utakmici pobijedio Feyenoord sa 5-2 nadoknadivši 1-2 poraz iz Rotterdama.

Nažalost, hrvatski vratar Dominik Livaković nije branio za Fener, Jose Mourinho je prednost pružio Irfanu Egribayatu.

Prvi su mrežu zatresi domaćini. Youssef En-Nesyri je u 28. minuti svladao Timona Wellenreuthera, no pogodak je poništen nakon asistencije VAR-a zbog zaleđa.

Uslijedila je "luda" završnica prvog dijela. Nizozemski sastav je u 41. minuti poveo golom Tsuyoshija Watanabea, no tri minute kasnije izjednačio je Archie Brown. Preokret je stigao u drugoj minuti nadoknade kada je Jhon Duran pogodio za 2-1.

Turski sastav je u 55. minuti poveo i sa 3-1 golom Freda, da bi Youssef En-Nesyri u 83. minuti zabio za 4-1. Watanabe je u 89. smanjio na 4-2, a konačnih 5-2 postavio je Talisca u petoj minuti nadoknade.

Završnu rundu doigravanja izborio je i Kopenhagen koji je deklasirao Malmo sa 5-0 nakon što je prvi susret završio bez golova.

Dominik Kotarski je branio za domaćine.

Rodrigo Huescas je doveo danski sastav u vodstvo u 31. minuti, da bi Robert dvije minute prije odmora povećao na 2-0.

U posljednjim trenucima prvog dijela došlo je do sudara Kotarskog i gostujućeg igrača Jensa Larsena nakon čega je španjolski sudac Jose Maria Sanchez pokazao na bijelu točku, međutim nakon VAR provjere poništio je jedanaesterac za Malmo, procijenivši kako je došlo do slučajnog sudara.

Korak bliže plasmanu u play-off Kopenhagen je stigao u 51. minuti kada je Mohamed Elyounoussi pogodio za 3-0. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješene su u 67. minuti golom Magnusa Mattssona za 4-0. Dvije minute kasnije Robert je svojim drugom golom na utakmici postavio konačnih 5-0.

Karabag je u uzvratu pobijedio Skhendiju sa 5-1 potvrdivši gostujućih 1-0 iz prvog susreta.

Gosti su poveli u 10. minuti golom Fabricea Tambe, no domaćin je do kraja prvog dijela zabio četiri gola. U nastavku su samo potvrdili uvjerljivo slavlje.

Golove za azerbajdžanski sastav zabili su Klisamn Cake (16-ag), Kady Borges (18), Nariman Axundzadə (33), Marko Janković (35-11m) i Leandro Andrade (59).

Fabijan Buntić nije branio za Karabag.

