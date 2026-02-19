Jelena i Novak Đoković se pojavili u Epsteinovim dosjeima: Jedna riječ podigla prašinu

Ime Novaka Đokovića, proslavljenog srpskog tenisača, pojavilo se u Epsteinovim dosjeima.

Jeffrey Epstein, američki seksualni prijestupnik, u fokusu je javnosti sedam godina poslije smrti nkon što je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo dokumente o njemu koji su privukli ogromnu pažnju jer se u njima spominju mnoge poznate osobe. Jasno, smo njihovo spominjanje, ne znači da su oni povezani s bilo kakvim prijestupom.

Jedna riječ

Ime Novaka Đokovića ne nalazi se ni na kakvom popisu posjetitelja Epsteinovog zloglasnog otoka niti se dovodi u vezu s bilo kakvim nezakonitim aktivnostima. Pojavljuje se u jednoj e-mail poruci koju je Epsteinu poslala treća, neimenovana osoba. U poruci se nalazila isključivo poveznica na medijski članak o zarukama Novaka Đokovića i njegove tadašnje djevojke, a današnje supruge Jelene .

Epsteinov odgovor na primljenu vijest bio je kratak i sastojao se od samo jedne riječi: "yikes". Ovaj anglicizam, koji se može prevesti kao "jao" ili izraz iznenađenja i nelagode, jedina je poveznica između Epsteina i Đokovića.

Zšto je tako regirao ostaje nepoznnica, a u dokumentima nam anikakvog dokaza da je između Đokovića i Epsteina ikada postojao bilo kakav kontakt.

POGLEDAJTE VIDEO: Zoran Zekić komentirao je za Net.hr našu informaciju da je upravo on jedan od kandidata za novog trenera Osijeka