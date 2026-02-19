Snažno nevrijeme stiže u Dalmaciju: Rive poplavljene, a najgore tek dolazi

Nova runda oborina zahvatiti će Dalmaciju. U večernjim satima se očekuju mogući izraženiji pljuskovi, koji bi ponovo mogli dovesti do poplava. Upozorenje o snažnijem nevremenu poslao je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), koji je nadodao kako se mogu očekivati i jaki udari vjetra, popraćeni kišom i grmljavinom.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poremećen je i pomorski promet te dolazi do prekida pojedinih katamaranskih, trajektnih i brodskih linija duž Jadrana, izvijestili su iz HAK-a.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i obilnim oborinama pogodilo je danas obalu, a najkritičnije je na području Dalmacije gdje kombinacija niskog tlaka i olujnog juga uzrokuje izraženu ciklonalnu plimu. Područje Kaštela je opet pogođeno, dok je slična situacija viđena u Tisnom i u Zadru.

Foto: Net.hr

Ništa bolje situacija nije ni u Crikvenici, gdje je riva također pod morem. Srećom jugo je oslabilo, ali i dalje jako puše i pada kiša.

DHMZ poslao upozorenje

Podsjetimo, DHMZ je najavio kako tijekom noći stiže ciklona te će sa sjevera pritjecati sve hladniji zrak. Zbog zahlađenja će kiša postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. U kontinentalnim krajevima mjestimice je moguć nastanak tanjeg snježnog pokrivača, pri čemu se najviše snijega očekuje na sjeveru zemlje i u Gorskoj Hrvatskoj. U tim bi područjima moglo napadati oko deset centimetara snijega, a u višim predjelima i više od toga.

"Na kopnu će kiša postepeno prelaziti u susnježicu i snijeg. Ponajprije na sjeveru unutrašnjosti i u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača, a poneka pahulja nošena olujnom burom moguća je i podno Velebita", upozorava DHMZ.

U unutrašnjosti će zapuhati umjeren, ponegdje i jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, s mogućim olujnim udarima. Na Jadranu se prognozira jaka do olujna bura, osobito podno Velebita, gdje su mogući i orkanski udari. Meteorolozi upozoravaju da će biti osjetno hladnije. Dnevne temperature u kontinentalnim krajevima uglavnom će se kretati između 1 i 6 °C, a u večernjim satima dodatno će pasti. Uz obalu i na otocima očekuje se od 10 do 13 °C.

Foto: DHMZ

DHMZ je izdao žuti alarm za osječku i zagrebačku regiju te Dalmaciju, a vrijeme će biti opasno u Istri, na Kvarneru i području Velebita, gdje je izdao narančasto upozorenje.

"Bit će mjestimice olujni, poslijepodne i orkanski udari bure. Najjači udari vjetra 75-130 km/h. Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom", upozorava DHMZ.

Kraj tjedna će donijeti minuse i pravu zimsku atmosferu, ali već početkom idućeg tjedna slijedi nagla promjena vremena. U Zagrebu bi temperature do petka mogle porasti i do 17 stupnjeva, a slično zatopljenje očekuje se i u ostatku zemlje.

POGLEDAJTE VIDEO: Orkanska bura stvorila kaos pod Velebitom: 'Kružimo već pola sata, sve je zatvoreno'