Rijeka pobjedom protiv Shelbournea stekla pravo malo bogatstvo, a evo koliko još može zaraditi

Foto: Profimedia

12.8.2025.
23:29
Sportski.net
Profimedia
Nogometaši hrvatskog prvaka Rijeke slavili su u uzvratnom susretu protiv irskog Shelbournea s 3:1 i tako poništili poraz od 2:1 sa svog terena prošlog tjedna. Nogometaši Radomira Đalovića slavili su zahvaljujući pogotcima Tonija FrukaTiaga Dantasa i Ante Oreča, a za domaćina je zabio Ademipo Odubeko. Rijeka si je ovom pobjedom zagarantirala i pozamašnu zaradu od europskih natjecanja.

Hrvatski prvak dosad je inkasirao 700 tisuća eura za sudjelovanje u europskim natjecanjima, a za igranje u play-offu Europske lige dobit će još 175 tisuća eura. Priči ni tu nije kraj budući da je Rijeka osigurala i ulazak u ligašku fazu Konferencijske lige čak i ako izgubi u playoffu Europske što bi joj donijelo još 3.2 milijuna eura. Ukoliko pak izbori ligašku fazu Europske lige, zaradit će još 4.3 milijuna eura.

Foto: Profimedia

Protivnik Riječana u sljedećem kolu bit će bolji iz dvoboja austrijskog Wolfsbergera i grčkog PAOK-a. Oni svoj uzvrtani susret igraju u četvrtak, a u prvom su remizirali bez golova.

