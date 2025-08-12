Hrvatska je na ovo čekala pet godina: Pridruži li se i Hajduk imat ćemo povijesni uspjeh
Posljednji put se to dogodilo 2020. kada su Dinamo i Rijeka oboje igrali u Europskoj ligi
Rijeka je u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Europske lige svladala Shelbourne u Dublinu 3-1 te se tako ukupnim rezultatom 4-3 plasirala u play-off.
Hrvatski je prvak ovim plasmanom i osigurao minimalno grupnu fazu Konferencijske lige u koju će se preseliti ako ne uspije izboriti grupnu fazu EL-a.
Veliki je to uspjeh i za hrvatski nogomet koji po prvi put nakon pet godina ima dva predstavnika u Europi. Posljednji put se to dogodilo 2020. kada su Dinamo i Rijeka oboje igrali u Europskoj ligi.
Hrvatski nogomet može i do povijesna tri predstavnika uspije li Hajduk izboriti grupnu fazu Konferencijske lige. No, pred Splićanima su još dvije stepenice. Prvo u četvrtak uzvratna utakmica u Albaniji protiv tamošnjeg Dinama, a onda i play-off.
