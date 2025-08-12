Hrvatska je na ovo čekala pet godina: Pridruži li se i Hajduk imat ćemo povijesni uspjeh

Rijeka je u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Europske lige svladala Shelbourne u Dublinu 3-1 te se tako ukupnim rezultatom 4-3 plasirala u play-off.

Hrvatski je prvak ovim plasmanom i osigurao minimalno grupnu fazu Konferencijske lige u koju će se preseliti ako ne uspije izboriti grupnu fazu EL-a.

Veliki je to uspjeh i za hrvatski nogomet koji po prvi put nakon pet godina ima dva predstavnika u Europi. Posljednji put se to dogodilo 2020. kada su Dinamo i Rijeka oboje igrali u Europskoj ligi.

For the first time in 5 years, and only the second time in 11 years❗️, Croatia 🇭🇷 will have more than one club in league/group stages of UEFA competitions!



2025 2⃣ or 3⃣

2024 1⃣

2023 1⃣

2022 1⃣

2021 1⃣

2020 2⃣

2019 1⃣

2018 1⃣

2017 1⃣

2016 1⃣

2015 1⃣ pic.twitter.com/PiYxRXFvmm — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 12, 2025

Hrvatski nogomet može i do povijesna tri predstavnika uspije li Hajduk izboriti grupnu fazu Konferencijske lige. No, pred Splićanima su još dvije stepenice. Prvo u četvrtak uzvratna utakmica u Albaniji protiv tamošnjeg Dinama, a onda i play-off.

POGLEDAJTE VIDEO: Pavasović Visković: 'Kustić nije idealan, ali s HNS-om gdje su Svetina i njegovi nećemo ni razgovarati'