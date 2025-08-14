Hoće li ovo zadovoljiti Miškovića? Rijeka dobila ponudu za Fruka iz lige petice

Toni Fruk još je igrač Rijeke, najavio je na pres konferenciji i derbi s Dinamom, ali javna je tajna da će do kraja ovog mjeseca napustiti Rijeku. Čeka se samo ponuda koja bi zadovoljila Damira Miškovića.

Francuski Mediasportif piše kako je na riječku adresu poslana ponuda francuskog prvoligaša Nantesa. Francuski izvor kaže da se radi o ponudi od osam milijuna eura. Francuzi pišu kako Nantes želi zamijeniti Pedra Chirivellu i Mosesa Simona, a Frukova svestranost i igrački profil odgovaraju trenutnim potrebama Nantesa.

Andrej Kramarić prije deset je godina prodan u Leicester za 9 milijuna eura što je najveći izlazni transfer u povijesti Rijeke, a nagađa se da bi Mišković mogao tražiti i više od ovoga jer nedavno je otkupljen cijeli Frukov ugovor od Fiorentine za četiri milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Toni Fruk nakon sezone iz snova: 'Iduće sezone bit će više problema, ali to smo i htjeli'