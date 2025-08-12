Đalović nahvalio svoje igrače pa poručio: 'Ne zadovoljavam se Konferencijskom ligom'

Nogometaši hrvatskog prvaka Rijeke slavili su u uzvratnom susretu protiv irskog Shelbournea s 3:1 i tako poništili poraz od 2:1 sa svog terena prošlog tjedna. Nogometaši Radomira Đalovića slavili su zahvaljujući pogotcima Tonija Fruka, Tiaga Dantasa i Ante Oreča, a za domaćina je zabio Ademipo Odubeko. Pobjedu svoje momčadi komentirao je strateg Riječana:

"Veliki uspjeh za nas. Vidjeli ste koliko smo imali pehova u prošlim utakmicama, crvenih kartona i penala. Momci su pokazali kakva su momčad, kakva su klasa. Kada smo kompletni možemo igrati sa svakim. Izvanredna utakmica, bili smo pravi, kontrolirali smo cijelu utakmicu i osigurali Europu.

Foto: Profimedia

Rekao sam da je nakon dvostruke krune važno zadržati kontinuitet, igrat ćemo Europu, ali ne zadovoljavam se Konferencijskom ligom, mislim da možemo do Europske. Ovo je pobjeda za naše navijače, jer nisu mogli biti s nama zbog kazne. Obećao sam da ćemo im omogućiti gostovanja i ja se nadam da će to biti četiri, a ne tri utakmice" - rekao je crnogorski stručnjak.

