Dobro isplanirajte: Iz Hrvatske na Grenland možete doći za 12 sati, a ni cijene nisu nedostižne

Zamislite otok toliko golem da bi prekrio veći dio zapadne Europe, a opet s manje stanovnika od Splita. Mjesto gdje nema cesta između gradova, gdje priroda diktira svaki aspekt života, a tišinu remeti samo pucketanje tisućljetnog leda. To je Grenland, svijet ekstrema i čuda, posljednja istinska divljina našeg planeta.

Putovanje iz Hrvatske na ovaj arktički otok nije samo odlazak na odmor, to je ekspedicija u svijet koji se opire globalizaciji i nudi iskustvo koje mijenja perspektivu.

Kako iz Hrvatske doći do Grenlanda?

Dolazak na Grenland iz Hrvatske logistički je izazov, ali potpuno izvediv. Izravni letovi ne postoje, pa put najčešće vodi preko Kopenhagena u Danskoj ili Reykjavika na Islandu.

Odatle lokalna zrakoplovna tvrtka Air Greenland povezuje otok s ostatkom svijeta. Važno je napomenuti da za ulazak na Grenland, koji je autonomni teritorij unutar Kraljevine Danske, ali nije dio Europske unije ni Schengena, hrvatskim državljanima treba valjana putovnica. Osobna iskaznica nije dovoljna.

Koliko traje putovanje od Hrvatske do Grenlanda?

Ukupno trajanje putovanja, uključujući presjedanja, može biti oko 12 sati (to je ujedno i najbrža opcija), pa sve do preko 35 sati, ovisno o čekanju između letova. Ponekad je potrebno i prenoćiti u Kopenhagenu.

Koja je cijena avionske karte?

Cijene povratnih karata od Hrvatske do Grenlanda obično se kreću od oko 940 eura do preko 1.700 eura, ovisno o datumima putovanja i broju presjedanja. Najjeftinije opcije često zahtijevaju duže vrijeme putovanja i više presjedanja.

Najjeftiniji mjesec za let iz Hrvatske na Grenland obično je siječanj, kada se cijene mogu pronaći već od oko 750 eura, prema podacima Skyscannera. Preporučljivo je rezervirati letove tri do šest mjeseci unaprijed kako biste osigurali najbolje cijene.

Jednom kada sletite, zaboravite na rent-a-car ili autobuse između gradova. Grenlandska naselja, razbacana duž surovo lijepe obale, nisu povezana cestama. Prijevoz se odvija isključivo zrakom, manjim zrakoplovima i helikopterima, ili morem, trajektima i manjim brodovima koji ljeti plove kroz labirint fjordova i santi leda. Upravo ta izoliranost čini svako putovanje unutar otoka posebnom avanturom.

Kada je najbolje otputovati na Grenland?

Odabir vremena posjeta Grenlandu ključan je jer se iskustvo drastično mijenja ovisno o godišnjem dobu. Tu ne postoje četiri klasična godišnja doba na koja smo navikli, već postoje dvije dominantne sezone, ljeto i zima, s vrlo kratkim prijelaznim razdobljima.

Ponoćno sunce i zelena tundra ljeti

Kratko, ali čarobno ljeto na Grenlandu, koje traje od lipnja do kolovoza, idealno je vrijeme za većinu posjetitelja. Temperature se penju iznad nule, dosežući ugodnih pet do 15 °C, a u zaštićenim fjordovima na jugu ponekad i 20 °C.

Led se povlači, otkrivajući obalu i tundru koja eksplodira bojama divljeg cvijeća. Ovo je doba ponoćnog sunca, fenomena čiji intenzitet ovisi o tome gdje se na otoku nalazite.

Sjeverno od Arktičkog kruga, u mjestima poput Ilulissata, sunce doslovno ne zalazi tjednima, pružajući 24 sata danjeg svjetla. Čak i južnije, u glavnom gradu Nuuku, dani u lipnju traju više od 21 sat, a noći su tek kratki periodi sumraka. To beskrajno svjetlo pruža gotovo neograničeno vrijeme za istraživanje, planinarenje, vožnju kajakom i promatranje kitova koji dolaze u hranom bogate vode.

Ledena čarolija zimi

Zima, od studenog do travnja, pretvara Grenland u bajkovitu ledenu zemlju. Temperature padaju duboko ispod nule, a krajolik prekriva debeli snježni pokrivač. Dani su iznimno kratki, a duljina dnevnog svjetla drastično se smanjuje što ste sjevernije.

Na krajnjem sjeveru vlada polarna noć, kada se sunce mjesecima ne diže iznad horizonta. No, čak i u naseljenijim područjima, dan je sveden na svega nekoliko sati. Primjerice, u Nuuku usred zime ima tek oko četiri sata prigušenog dnevnog svjetla, dok na samom jugu otoka dan traje sat ili dva duže.

Upravo taj mrak stvara savršenu pozornicu za najspektakularniju predstavu prirode: polarnu svjetlost. Duge, vedre noći idealne su za promatranje Aurore Borealis, čiji zeleni, ružičasti i ljubičasti velovi plešu nebom. Zima je također sezona za autentična grenlandska iskustva poput vožnje psećim zapregama, tradicionalnog načina prijevoza koji se koristi tisućama godina, piše lonely planet.

Temperature zimi na Grenlandu

Zimske temperature na Grenlandu značajno variraju ovisno o regiji. U obalnim područjima, npr. Nuuk, prosječne dnevne temperature u siječnju i veljači kreću se oko -5 °C, dok se noćne spuštaju do -11 °C.

Zime su znatno oštrije na sjevernom Grenlandu, npr. Qaanaaq, s prosječnim temperaturama oko -23 °C, a ekstremne hladnoće mogu dosegnuti i -40 °C.

Temperature su ekstremno niske u unutrašnjosti Grenlanda i često se spuštaju ispod -30 °C, dok su povijesni rekordi na najvišim dijelovima leda dosezali i -69,9 °C.

Kako naći smještaj na Grenlandu?

Smještaj na Grenlandu možete pronaći koristeći globalne stranice za rezervaciju (Booking.com, Airbnb itd.). Za jedinstvena iskustva i opsežniji popis opcija, preporučuje se provjera lokalnih izvora poput Guide to Greenland i Visit Greenland, budući da globalne stranice možda nemaju navedene sve pružatelje usluga.

Guide to Greenland pruža informacije o širokom spektru smještaja, uključujući hostele i boravke na farmama ovaca. Dok je Visit Greenland službena turistička stranica koja sadrži informacije o jedinstvenim opcijama kao što su spavanje u igluima (zimi) ili glamping.

Koja je cijena smještaja na Grenlandu?

Cijene smještaja na Grenlandu značajno variraju ovisno o vrsti smještaja, lokaciji i sezoni.

Hosteli i pansioni mogu se naći po cijenama od oko 50 do 100 eura po noćenju, posebno u gradovima poput Nuuka ili Ilulissata. Sobe u hotelima s tri zvjezdice često se kreću od 100 do 200 eura, a u luksuznim hotelima smještaj košta od 300 do 950 eura.

Cijene su najniže u svibnju, a najviše u lipnju ili rujnu, ovisno o gradu. Važno je napomenuti da je izbor smještaja na Grenlandu ograničen, stoga se preporučuje rezerviranje smještaja barem 90 dana unaprijed, osobito tijekom glavne sezone putovanja.

Što spakirati za nepredvidivu arktičku klimu?

Bez obzira na to putujete li ljeti ili zimi, ključ uspješnog pakiranja za Grenland leži u jednoj riječi: slojevitost. Vrijeme je izuzetno promjenjivo i može se promijeniti u nekoliko minuta.

Zlatno pravilo je odijevanje u tri sloja. Bazni sloj, uz kožu, treba biti od materijala koji odvodi vlagu, poput merino vune. Srednji sloj služi za izolaciju i zadržavanje topline. Najbolji odabir su flis ili vuneni džemperi. Vanjski sloj mora biti potpuno otporan na vjetar i vodu kako bi vas zaštitio od elemenata.

Nezaobilazan dio opreme su čvrste, vodootporne gojzerice s dobrim potplatom za sigurno hodanje po neravnom terenu i ledu. Uz to, obavezno ponesite kapu, rukavice, šal i kvalitetne polarizirane sunčane naočale, jer je odsjaj sunca od snijega i leda iznimno jak.

Što raditi i posjetiti na Grenlandu?

Grenland nudi paletu iskustava kakvu nećete naći nigdje drugdje na svijetu. Jedna od najpoznatijih atrakcija je Ilulissat Icefjord, fjord pod zaštitom UNESCO-a, ispunjen kolosalnim santama leda koje se odvajaju od najproduktivnijeg ledenjaka sjeverne hemisfere. Plovidba među ovim ledenim divovima, od kojih neki dosežu visinu nebodera, prizor je koji ostavlja bez daha.

Ljeto je savršeno za promatranje kitova. Grbavi kitovi, kitovi perajari i minke kitovi dolaze se hraniti u obalne vode, a njihovo izranjanje i skokovi iz mora čine nezaboravne trenutke.

Za one željne aktivnog odmora, vožnja kajakom među santama leda, planinarenje netaknutom tundrom ili posjet ostacima vikinških naselja Erika Crvenog na jugu otoka nude dublji doticaj s prirodom i poviješću. A za istinski jedinstven doživljaj, moguće je organizirati izlet helikopterom i prošetati po golemom Grenlandskom ledenom pokrivaču, drugom najvećem na svijetu nakon Antarktike.

Što jesti na Grenlandu?

Grenlandska kuhinja odraz je okruženja: temelji se na onome što se može uloviti u moru ili na kopnu. Tradicionalna prehrana bogata je proteinima i mastima. Nacionalno jelo je suaasat, gusta juha koja se najčešće priprema od mesa tuljana, ali i od kitova, sobova ili morskih ptica. Iako lov na tuljane i kitove može zvučati kontroverzno, za Inuite je to tisućljetna tradicija i ključan dio opstanka i kulturnog identiteta, a danas se provodi unutar strogih međunarodnih kvota.

Moderna grenlandska gastronomija nudi i sofisticiranija jela. Restorani u većim gradovima poput Nuuka i Ilulissata na menijima često imaju specijalitete od mesa mošusnog goveda i soba, čiji je okus usporediv s divljači. Plodovi mora su izvanredni, posebno grenlandski škampi, snježni rakovi i iverak, koji zbog rasta u hladnim vodama imaju jedinstveno čvrstu teksturu i slatkast okus. Janjetina s juga otoka, gdje ovce slobodno pasu na planinskim pašnjacima, također je cijenjena delicija.

Je li skupa hrana na Grenlandu?

Hrana na Grenlandu smatra se vrlo skupom, s cijenama koje su često dvostruko više nego u ostatku Europe. Glavni razlog toga je ekstremna udaljenost i činjenica da se više od 80 posto namirnica uvozi, uglavnom iz Danske.

Glavno jelo u restoranu košta oko 24 eura, dok glavno jelo u lokalnim kantinama košta oko 19 eura. Cappuccino ili espresso platit ćete oko šest eura, a večeru u tri slijeda za dvoje u restoranu 90 eura i više.

Prosječna cijena za litru mlijeka u trgovinama se kreće oko 2,40 eura, kruha 3,20 eura, a kile piletine oko 14,70 eura. Jabuke, rajčice ili banane koštaju oko četiri do 4,70 eura po kilogramu.

