Djelo poznatog arhitekta sa staklenom fasadom: 'Vertikalni resort' skriva posebnu atrakciju

Vizura Miamija uskoro će biti obogaćena novim arhitektonskim ostvarenjem. U centru grada, na Bulevaru Biscayne, najavljena je izgradnja projekta Delano Residences, nebodera visokog 90 katova koji će doseći visinu od gotovo 300 metara. Ovaj projekt izdvaja se od ostalih luksuznih stambenih zgrada jer uključuje prvu javnu promatračnicu na području jugoistoka Sjedinjenih Američkih Država, sadržaj koji je dosad bio karakterističan isključivo za metropole poput New Yorka i Chicaga.

Projekt, iza kojeg stoje tvrtke PMG i Ennismore, ima za cilj redefinirati standarde urbanog stanovanja i dodatno ojačati poziciju Miamija kao važnog globalnog centra, piše Luster Magazine.

Vertikalni resort nova definicija luksuza

Projekt tornja, djelo priznatog arhitekta Carlosa Otta i ureda CUBE 3, zamišljen je kao elegantna, vitka struktura sa staklenom fasadom koja naglašava vertikalnost i blago se sužava prema vrhu. Za uređenje interijera zadužen je nagrađivani studio Meyer Davis, čija je vizija bila stvoriti koncept "vertikalnog resorta". Prema riječima Willa Meyera, suosnivača studija, zgrada je koncipirana kao slojevito odmaralište u kojem se sa svakom višom razinom otvara novo okruženje, čime se interijer i eksterijer spajaju u skladnu cjelinu.

Unutar nebodera nalazit će se 421 stambena jedinica, od studio apartmana do prostranih trosobnih stanova. Svaki će stan biti opremljen visokokvalitetnim materijalima i naprednim sustavima pametnog doma. Određene stambene jedinice sadržavat će i zasebne, ostakljene uredske prostore, pogodne za rad od kuće s pogledom na grad.

Javna promatračnica ključna atrakcija

Ključna atrakcija koja će Delano Residences učiniti jednom od najznačajnijih lokacija u Miamiju jest javna promatračnica smještena na visini od približno 260 metara. Posebnost ovog vidikovca bit će isturena, potpuno ostakljena platforma koja će posjetiteljima omogućiti jedinstven doživljaj i panoramski pogled na centar grada, zaljev Biscayne i Atlantski ocean. Predviđa se da će ovaj sadržaj značajno obogatiti turističku ponudu grada, ujedno simbolizirajući otvorenost Miamija.

Stanarima i posjetiteljima na raspolaganju će biti i niz drugih sadržaja. Među njima se ističe ponovno otvaranje poznatog Delano Rose Bara, čime će se prenijeti dio atmosfere s originalne lokacije u South Beachu. Ponuda također uključuje restoran Cafe Delano, restoran na vrhu zgrade, ekskluzivni klub za članove, bazen u stilu odmarališta te bazen na visini od gotovo 250 metara. Sadržaji za opuštanje obuhvaćaju wellness centar The Source by Delano, koji će nuditi prostorije za tretmane, saune, parne sobe i suvremeno opremljen fitness centar.

Prodaja stanova započinje u ožujku, s početnom cijenom za studio apartmane od 800.000 američkih dolara (oko 679.000 eura).

