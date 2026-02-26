Samsung predstavlja Galaxy S26 seriju: najintuitivniji Galaxy AI telefon dosad

Samsung Electronics predstavio je Galaxy S26 seriju pokretanu dosad najintuitivnijim, najnaprednijim i najprilagodljivijim Galaxy AI iskustvima[1], osmišljenu kako bi pojednostavila svakodnevne zadatke koje korisnici obavljaju na svojim pametnim telefonima. Od organizacije obveza i pretraživanja informacija do snimanja i uređivanja sadržaja, Galaxy S26 smanjuje potreban trud i olakšava svaki korak kako bi sve bilo obavljeno brže i jednostavnije. Kao treća generacija pametnih telefona pokretanih umjetnom inteligencijom tvrtke Samsung, Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra modeli preuzimaju i složenije zadatke u pozadini, omogućujući korisnicima da se usredotoče na rezultate, a ne na samu tehnologiju.

Foto: PROMO

Galaxy S26 serija razvijena je kao cjelina u kojoj zajedno djeluju Samsung najnaprednije mogućnosti: iznimne performanse, vrhunski sustav kamera i Galaxy AI. Time korisnicima pruža pouzdano iskustvo na koje se mogu osloniti tijekom cijelog dana, bez kompromisa u pogledu sigurnosti i privatnosti.

Nastavljajući desetljeća inovacija u tehnologiji zaslona, Galaxy S26 Ultra donosi prvi ugrađeni Privacy Display u svijetu pametnih telefona, podižući zaštitu privatnosti na novu razinu – sve do razine pojedinog piksela. Uz posebno prilagođen čipset i unaprijeđen sustav hlađenja, omogućuje brži i snažniji rad umjetne inteligencije i to u dosad najtanjem Ultra modelu.

Zajedno, ove inovacije čine Galaxy S26 seriju najmoćnijim Galaxy iskustvom do sada.

„Vjerujemo da umjetna inteligencija treba biti pouzdana i dostupna svima, nešto na što se možete osloniti svakoga dana, bez potrebe za posebnim tehničkim znanjem“, izjavio je TM Roh, izvršni direktor, predsjednik i voditelj odjela Device eXperience (DX) u tvrtki Samsung Electronics. „Galaxy S26 seriju oblikovali smo tako da umjetna inteligencija djeluje nenametljivo; radi tiho u pozadini, kako biste se vi mogli usredotočiti na ono što vam je uistinu važno.“

Snažne performanse prilagođene svakodnevnom korištenju

Dizajnirana za pouzdane performanse tijekom cijeloga dana, Galaxy S26 serija temelji se na dosad najsnažnijem hardveru u Galaxy S liniji, uz posebno prilagođen čipset. Cijela serija optimizirana je za rad umjetne inteligencije, energetsku učinkovitost i napredno upravljanje toplinom, kako bi i najzahtjevniji zadaci radili glatko i stabilno – onda kada je to najpotrebnije.

Foto: PROMO

U modelu Galaxy S26 Ultra, vrhunske performanse u svojoj klasi osigurava posebno prilagođeni mobilni procesor Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy[2]. Zahvaljujući značajnim unapređenjima procesorskih (CPU), grafičkih (GPU) i AI (NPU) mogućnosti, uređaj pruža brži, uglađeniji i pouzdaniji rad tijekom cijelog dana.

Povećanje CPU performansi do 19 %[3] omogućuje brži odziv uređaja i pametno upravljanje složenim zadacima, čak i kada je istodobno aktivno više aplikacija. Unaprijeđene NPU performanse za 39 % pokreću stalno aktivne Galaxy AI značajke koje rade neprimjetno i bez zastoja, omogućujući nesmetano prebacivanje između zadataka. Uz 24 % snažniji GPU, korisnici mogu uživati u bogatijem prikazu i još fluidnijem gamingu.

Kako bi održao ovakvu razinu performansi, Galaxy S26 Ultra donosi redizajniranu Vapor Chamber komoru za hlađenje s toplinski vodljivim materijalom postavljenim uz rubove procesora, što omogućuje učinkovitije raspršivanje topline na većoj površini. Time se poboljšava[4] odvođenje topline i osigurava stabilan rad uređaja čak i tijekom zahtjevnih aktivnosti poput gaminga, multitaskinga ili snimanja videa. Za cjelodnevno korištenje tu je i Super Fast Charging 3.0, koji omogućuje do 75 % napunjenosti za samo 30 minuta[5].

U procesor su integrirane i vlastite tehnologije tvrtke Samsung za poboljšanje prikaza. ProScaler[6] unapređuje skaliranje slike, pa fotografije i videozapisi izgledaju oštrije i detaljnije, uz jasniji tekst i zaglađene teksture. Uz to, Samsung mobilni Digital Natural Image engine (mDNIe) omogućuje prirodnije i realističnije boje zahvaljujući obradi slike s četiri puta većom preciznošću u odnosu na prethodnu generaciju.

Zajedno, ova poboljšanja osiguravaju pouzdane performanse tijekom cijelog dana, čineći svaku radnju bržom, jednostavnijom i bez napora.

Vodeći sustav kamera u Galaxy seriji

Galaxy S26 serija donosi isti naglasak na intuitivno korištenje i u području kreativnosti i produktivnosti, kroz vrhunski Galaxy sustav kamera, vodeći u industriji. Integriran pristup snimanju, uređivanju i dijeljenju sadržaja u jedno neprekidno iskustvo čini kreativnost prirodnom i dostupnom, čak i bez profesionalnih alata ili tehničkog znanja.

Foto: PROMO

U modelu Galaxy S26 Ultra veći otvor blende[7] omogućuje senzoru da uhvati više svjetla, što rezultira jasnijim fotografijama s bogatijim detaljima u uvjetima slabog osvjetljenja, čak i prilikom zumiranja. Unaprijeđeni Nightography Video[8] čuva snimke jasnima i živopisnima čak i u tamnijim scenama, bilo da snimate koncert u zatvorenom ili trenutke oko logorske vatre nakon zalaska sunca. Snimanje videa dodatno je poboljšano uz nadograđene Super Steady mogućnosti[9], koje sada nude horizontalnu blokadu za stabilnije snimke i lakše postizanje konzistentnog kadra, čak i na neravnim stazama ili tijekom brzih aktivnosti. Galaxy S26 Ultra prvi je Galaxy uređaj koji podržava APV, novi profesionalni video kodek, dizajniran za učinkovitije komprimiranje bez gubitka kvalitete. Optimiziran za napredne stvaratelje sadržaja, omogućuje vizualno gotovo neprimjetan gubitak kvalitete, tako da videozapis ostaje vjeran izvorniku čak i nakon višestrukog uređivanja.

Poboljšanja AI ISP-a[10] sada se odnose i na selfie kameru, hvatajući prirodnije tonove kože i više detalja pri mješovitom osvjetljenju.

Uređivanje fotografija i videa jednako je jednostavno i intuitivno, uz AI alate integrirane u poznate radne tokove, tako da korisnici mogu brzo mijenjati sadržaj i otključati svoju kreativnost bez posebnog dizajnerskog znanja.

Foto: PROMO

Uz nadograđeni Photo Assist paket[11], dovoljno je vlastitim riječima opisati što želite promijeniti. Pretvoriti dan u noć ili dodati dio objekta, poput komada koji nedostaje iz torte, sada je jednostavno. Galaxy AI može čak ukloniti neželjene detalje, poput mrlja na odjeći ili promijeniti odjevne kombinacije na fotografijama. Uređivanja se sada mogu raditi kontinuirano, pregledavati korak po korak i lako prilagođavati ili poništavati, čime proces postaje fleksibilan i prilagodljiv.

Creative Studio[12] nadograđuje ovu jednostavnost, spajajući stvaranje i prilagodbu u jedno integrirano okruženje, omogućujući da ideje odmah postanu gotovi vizuali; od naljepnica i pozivnica do personaliziranih pozadina te ih finalizirate ili dijelite bez ometanja kreativnog procesa.

Galaxy S26 serija također olakšava česte vizualne zadatke uz AI alate kao što je Document Scan, koji popravlja iskrivljene dijelove i ometajuće elemente poput nabora ili prstiju, isporučujući čiste skenove u tren oka. Više fotografija može se automatski organizirati u jedan PDF, što olakšava digitalizaciju računa, obrazaca ili bilješki.

Najintuitivnije Galaxy AI iskustvo dosad

Galaxy S26 serija osmišljena je kako bi svakodnevne radnje bile jednostavne i intuitivne, uz Galaxy AI koji smanjuje broj koraka između vaše ideje i njenog ostvarenja. AI djeluje proaktivno i neprimjetno, pružajući pravu pomoć u pravom trenutku i automatizirajući zadatke uz minimalan ručni unos. Dok tehnologija radi u pozadini, korisnici se mogu usredotočiti na rezultat.

Uz Now Nudge[13], pravovremeni i relevantni prijedlozi pomažu korisnicima da bez ometanja ostanu u toku aktivnosti. Ako prijatelj zatraži fotografije s nedavnog putovanja, Galaxy S26 automatski predlaže odgovarajuće fotografije iz Galerije, bez potrebe za traženjem kroz albume ili prelaskom između aplikacija. Primite li poruku o sastanku, Galaxy S26 može prepoznati povezane unose u Kalendaru i provjeriti moguće preklapanje termina.

Na Galaxy S26 seriji Now Brief[14] postao je još proaktivniji i personaliziraniji[15]. Prikazuje pravovremene podsjetnike na važne događaje, od rezervacija do ažuriranja vezanih uz putovanja, sve to na temelju osobnog konteksta, pomažući korisnicima da ostanu organizirani tijekom cijelog dana.

Pretraživanje informacija sada je jednostavnije nego ikad. Circle to Search with Google[16] nadograđen je poboljšanim prepoznavanjem više objekata, što korisnicima omogućuje istraživanje više dijelova slike odjednom. Ako korisnik primijeti stil koji mu se sviđa, značajka u jednom pretraživanju može identificirati sve; od jakne do cipela.

Galaxy S26 donosi unaprijeđeni Bixby[17] kao konverzacijskog asistenta, čineći interakciju s Galaxy uređajima intuitivnijom i jednostavnijom nego ikad. Korisnici mogu upravljati uređajem i prilagođavati postavke koristeći prirodan govor, bez potrebe za točnim terminima ili naredbama.

Uz Bixby, Galaxy S26 serija omogućuje i izbor drugih AI asistenata, uključujući Gemini i Perplexity[18]. Nakon postavljanja, zadaci se mogu izvršiti jednim pritiskom na tipku ili glasovnom naredbom. Galaxy S26 može također obavljati složenije zadatke u pozadini, pojednostavljujući cijeli proces za korisnika. Primjerice, uz Gemini, naručivanje taksija[19] jednostavno je kao postaviti zahtjev, provjeriti detalje i potvrditi. Ovi asistenti omogućuju pretraživanje i izvršavanje složenih zadataka te besprijekornu suradnju između aplikacija putem prirodne interakcije.

Sve ove proaktivne, personalizirane i prilagodljive značajke postavljaju temelje za naprednije AI iskustvo, čineći Galaxy uređaje pouzdanim pratiteljima koji razumiju i predviđaju potrebe korisnika.

Slojevi zaštite u doba umjetne inteligencije

Kako mobilna iskustva postaju sve personaliziranija zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, zaštita privatnosti korisnika postaje još važnija. Samsung je ugradio zaštitu u svaki sloj Galaxy S26 serije, čuvajući osobne podatke i istovremeno pružajući korisnicima transparentnost i kontrolu nad načinom korištenja informacija.

Galaxy S26 Ultra donosi privatnost na razini piksela uz prvi ugrađeni Privacy Display[20] u mobilnoj industriji, tehnološki iskorak koji u potpunosti mijenja način zaštite privatnosti na telefonu. Dizajniran za svakodnevne situacije poput javnog prijevoza, kafića ili dijeljenih prostora, Privacy Display nadmašuje sve prethodno dostupne opcije – hardver i softver djeluju u skladu kako bi zaštitili privatnost, a da pritom ne smanjuju kvalitetu prikaza.

Kontrolom raspršivanja svjetla po pikselima, zaslon ostavlja sadržaj jasan, svijetao i ugodan za korisnika, dok istovremeno ograničava vidljivost sadržaja za druge. Za razliku od klasičnih zaštitnih folija, integrirani Galaxy Privacy Display zadržava punu kvalitetu prikaza sa svih kutova kada nije aktiviran, a aktiviranjem ograničava vidljivost sa strane, čak i pri okretanju telefona.

Korisnici mogu sami odabrati kada se prikaz aktivira; primjerice pri unosu PIN-a, lozinki ili otvaranju određenih aplikacija, te prilagoditi razinu privatnosti ovisno o situaciji. Partial Screen Privacy pametno ograničava vidljivost obavijesti, dok Maximum Privacy Protection dodatno skriva sadržaj sa strane radi veće diskrecije, uz minimalan utjecaj na trajanje baterije i uporabljivost

Galaxy S26 serija donosi i pametnije softverske zaštite koje tiho rade u pozadini. Call Screening[21] uz pomoć umjetne inteligencije prepoznaje nepoznate pozive i sažima njihovu namjeru, olakšavajući sigurno upravljanje dolaznim pozivima. Privacy Alerts koriste strojno učenje kako bi korisnike pravovremeno obavijestili kada aplikacije s administratorskim ovlastima nepotrebno pokušavaju pristupiti osjetljivim podacima, poput precizne lokacije, zapisa poziva ili kontakata. Ove obavijesti pomažu korisnicima da brzo razumiju kada aplikacije traže dublji pristup i da s većom jasnoćom upravljaju dozvolama.

Private Album, ugrađen izravno u Galeriju, omogućuje jednostavno skrivanje odabranih fotografija i videa bez potrebe za zasebnim mapama ili prijavom na Samsung račun. Kako bi se ostalo korak ispred novih prijetnji, Galaxy S26 proširuje Samsung inovacije u post-kvantnoj kriptografiji (PQC) na ključne sustavne procese, uključujući verifikaciju softvera i zaštitu firmvera, jačajući integritet uređaja za budućnost.

Nove nadogradnje koje donosi Knox Matrix dodatno jačaju zaštitu povezivanih Galaxy uređaja, dodajući end-to-end enkripciju podržanu PQC-jem za izravne prijenose poput eSIM premještanja, te jasniji uvid u status nadogradnji firmvera kroz Security Status of Your Devices.

Sve ove funkcije podupire Samsung Knox, višeslojna sigurnosna platforma koja štiti Galaxy uređaje od razine čipa prema gore. Za Galaxy AI na uređaju, Personal Data Engine (PDE) omogućuje personalizirane AI funkcije prilagođene kontekstu. Kako bi se proces održao sigurnim, Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) šifrira podatke svake aplikacije, dok Knox Vault dodaje fizički sloj zaštite koji izolira osjetljive podatke u sigurnom hardveru. Zajedno s opcijama koje korisnicima omogućuju da odaberu način rada AI značajki, Galaxy S26 spaja hardver i softver za sveobuhvatan sustavni pristup koji čuva osobne podatke.

Ove nadogradnje nadograđuju postojeće Galaxy sustave zaštite i privatnosti, koji uključuje Auto Blocker, Theft Protection, Private Sharing, Secure Wi-Fi i druge. Slojevi zaštite osmišljeni su kako bi korisnicima pružili veću transparentnost, izbor i kontrolu, kroz kontinuirane Samsung inovacije u mobilnoj sigurnosti u doba umjetne inteligencije. Uz sedam godina sigurnosnih nadogradnji, Galaxy S26 pomaže da ovi slojevi ostanu učinkoviti tijekom vremena, omogućujući dugotrajno i sigurno korištenje.

Foto: PROMO

Jednostavnost korištenja Galaxy S26 nastavlja se i kada je telefon izvan dosega. Nova Galaxy Buds4 serija prirodan je pratitelj Galaxy S26, proširujući svakodnevna iskustva izvan telefona, uz bogat i uronjen zvuk visoke kvalitete. Kada je Galaxy S26 uparen s Buds4 slušalicama, interakcija može teći prirodno i u trenucima kada ruke nisu slobodne. Korisnici mogu aktivirati AI agente[22] glasom, upravljati pozivima s pomoću jednostavnih Head Gestures[23] na Buds4 Pro i ostati povezani bez prekidanja aktivnosti.

Dostupnost

Galaxy S26 serija dostupna je za prednarudžbu u Hrvatskoj, počevši od 25. veljače. Modeli Galaxy S26 serije dijele prepoznatljiv i skladan dizajn, a dostupni su u ljubičastoj, nebesko plavoj, crnoj ili bijeloj boji[24]. Kupci koji prednaruče jedan od uređaja iz Galaxy S26 serije, ostvaruju ekskluzivnu pogodnost – model s 512 GB memorije po cijeni verzije od 256 GB. Za sve informacije o Galaxy S26 seriji posjetite https://www.samsung.com/hr/.

[1] Za korištenje određenih AI značajki možda će biti potrebna prijava u Samsung račun. Samsung ne daje nikakva jamstva, obećanja niti osiguranja u pogledu točnosti, potpunosti ili pouzdanosti rezultata koje pružaju AI značajke. Dostupnost Galaxy AI značajki može se razlikovati ovisno o regiji/zemlji, verziji OS/One UI, modelu uređaja i operatoru mobilne mreže.

[2] Proizvodi pod brendom Snapdragon proizvodi su tvrtke Qualcomm Technologies, Inc. i/ili njezinih podružnica. Snapdragon je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Qualcomm Incorporated.

[3] Poboljšanja performansi AP-a prikazana su u usporedbi s Galaxy S25 Ultra. Stvarne performanse ovise o korisničkom okruženju, uvjetima te unaprijed instaliranom softveru i aplikacijama.

[4] Poboljšanja performansi Vapor Chamber sustava prikazana su u usporedbi s Galaxy S25 Ultra. Stvarne performanse ovise o korisničkom okruženju, uvjetima te unaprijed instaliranom softveru i aplikacijama.

[5] Tipična vrijednost testirana je u laboratorijskim uvjetima treće strane. Tipična vrijednost predstavlja procijenjenu prosječnu vrijednost uzimajući u obzir odstupanja u kapacitetu među uzorcima baterija testiranima prema standardu IEC 61960. Nazivni kapacitet iznosi 4,855 mAh za Galaxy S26 Ultra.

[6] ProScaler značajka podržana je na modelima Galaxy S26+ i S26 Ultra. Kvaliteta slike može se poboljšati do QHD+, ovisno o postavkama rezolucije zaslona uređaja.

[7] Na Galaxy S26 Ultra, širokokutna kamera od 200 MP hvata 47 % više svjetla, a telefoto kamera od 50 MP (5× optički zoom) hvata 37 % više svjetla. Povećanje osvjetljenja prikazano je u usporedbi s Galaxy S25 Ultra.

[8] Rezultati se mogu razlikovati ovisno o uvjetima osvjetljenja i/ili uvjetima snimanja, uključujući više subjekata, izvan fokusa ili pokretne objekte.

[9] Rezultati Super Steady značajke mogu se razlikovati ovisno o načinu uređivanja i/ili uvjetima snimanja.

[10] Rezultati se mogu razlikovati ovisno o uvjetima osvjetljenja i/ili uvjetima snimanja, uključujući više subjekata, izvan fokusa ili pokretne objekte.

[11] Za korištenje Photo Assist značajke možda će biti potrebna mrežna veza i prijava u Samsung račun. Dostupnost usluge može se razlikovati ovisno o zemlji, jeziku ili modelu uređaja. Korištenje Photo Assist može rezultirati promijenjenom veličinom fotografije. Na spremljenoj slici vidljivo je dodan vodeni žig koji označava da je slika generirana pomoću AI. Točnost i pouzdanost generiranih rezultata nisu zajamčeni.

[12] Za korištenje značajke Creative Studio potrebna je mrežna veza i prijava u Samsung račun. Dostupnost usluge može se razlikovati ovisno o zemlji, jeziku ili modelu uređaja. Točnost i pouzdanost generiranih rezultata nisu zajamčeni. Paketi naljepnica kompatibilni su samo s Samsung tipkovnicom i mogu se dijeliti putem značajke Quick Share s drugim Galaxy uređajima koji imaju instaliran One UI 5.0 ili noviji i verziju aplikacije Quick Share 13.8.50.x ili noviju.

[13] Za korištenje značajke Now Nudge potrebna je prijava u Samsung račun. Dostupne funkcije i značajke mogu se razlikovati ovisno o zemlji, regiji i jeziku. Tekstualni podsjetnici dostupni su u određenim aplikacijama za poruke trećih strana, uključujući Samsung Messages, Google Messages, Google Chat, WhatsApp, WhatsApp Business, KakaoTalk, LINE, Signal, Instagram (DM), Tango, NTT Docomo Messages i KDDI Messages. Dijeljenje fotografija u Now Nudge funkcionira analizom dostupnog sadržaja slike. Točnost rezultata nije zajamčena.

[14] Za korištenje značajke Now Brief potrebna je prijava u Samsung račun. Dostupnost usluge može se razlikovati ovisno o zemlji, jeziku, modelu uređaja i aplikacijama. Neke značajke mogu zahtijevati mrežnu vezu. Opisi fotografija koje pružaju Moments možda neće u potpunosti odgovarati korisnikovim namjerama. Obavijesti moraju biti uključene kako bi se koristile kao podaci za dohvaćanje. Podaci za dohvaćanje dostupni su iz podržanih obavijesti aplikacija, Messages, Gmail i Samsung Wallet, pri čemu se podaci prikupljeni iz Gmaila koriste samo ako korisnik daje dopuštenje za pristup Gmail porukama u okviru Personal Data Intelligent funkcije. Podaci za dohvaćanje rezervacija dostupni su samo iz poruka potvrde rezervacije.

[15] U usporedbi s prethodnim modelima.

[16] Circle to Search je zaštitni znak tvrtke Google LLC. Prikazani rezultati služe samo u ilustrativne svrhe. Dostupno je na odabranim uređajima i zahtijeva internetsku vezu. Funkcionira u kompatibilnim aplikacijama i na odgovarajućim površinama. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o vizualnim podudarnostima. Provjerite točnost odgovora.

[17] Korištenje Bixby usluge zahtijeva prijavu na Samsung račun i internetsku vezu. Dostupne funkcije i značajke mogu se razlikovati ovisno o državi, regiji i jeziku. Bixby prepoznaje samo određene naglaske i dijalekte sljedećih jezika: engleski (UK), engleski (SAD), engleski (Indija), francuski (Francuska), njemački (Njemačka), talijanski (Italija), japanski (Japan), korejski (Južna Koreja), mandarinski kineski (Kina), portugalski (Brazil), španjolski (Španjolska) i španjolski (Latinska Amerika). U budućnosti mogu se dodati i drugi podržani jezici. Nisu svi naglasci, dijalekti i izrazi prepoznati, a stvarna učinkovitost može ovisiti o izgovoru, glasnoći glasa i okolini. Korištenje Bixbyja može biti ograničeno u određenim situacijama, primjerice tijekom snimanja medija (video/igra/glas), tijekom poziva, u načinu maksimalne uštede energije, u hitnom načinu rada i u Samsung Kids. Dostupnost usluge može varirati ovisno o državi, pružatelju usluge, jeziku, modelu uređaja ili verziji operativnog sustava. Bixby trenutno kontrolira odabrane aplikacije, a podrška za druge aplikacije bit će dodana. Za upravljanje uređajima s podrškom za SmartThings pomoću Bixbyja, najprije povežite uređaje s aplikacijom SmartThings. Više informacija dostupno je na web-stranici www.samsung.com/smartthings.

[18] Dostupnost se može razlikovati ovisno o zemlji, regiji, jeziku, modelu uređaja i verziji OS/One UI.

[19] Dostupnost se može razlikovati ovisno o zemlji, regiji, jeziku, modelu uređaja i verziji OS/One UI.

[20] Privacy Display značajka ograničava kut gledanja zaslona kako bi se smanjila vidljivost sa strane. Izvan ovog vidnog kuta mogu se pojaviti manja smanjenja kvalitete slike. Kada je značajka aktivirana, određene informacije i dalje mogu biti vidljive drugim osobama, ovisno o uvjetima gledanja, poput kuta ili svjetline. Stoga se preporučuje oprez pri prikazivanju osjetljivih podataka.

[21] Call Screening značajka za Call Assist može se razlikovati ovisno o zemlji, regiji i jeziku. Značajka se mora ručno aktivirati.

[22] AI značajke zahtijevaju kompatibilan Samsung Galaxy telefon.

[23] Zadana postavka je isključena. Korisnik može uključiti Head Gestures putem Galaxy Wearable aplikacije.

[24] Dostupnost boja može se razlikovati ovisno o zemlji ili operatoru.