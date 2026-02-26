Pratite uvodno obraćanje premijera Plenkovića na sjednici vlade

Premijer Andrej Plenković održava sjednicu Vlade dan nakon burnog dana za vladajuću većinu.

Podsjetimo, u srijedu je nezavisna zastupnica Boška Ban postala dio vladajuće većine, a premijer je održao sastanke s koalicijskim partnerima, Domovinskim pokretom i HSLS-om uslijed raskola koji je prijetio nakon što je HSLS ostanak u koaliciji uvjetovao izlaskom Josipa Dabre iz iste. HSLS je najavio da do 'okončanja slučaja Dabro' neće sudjelovati na koalicijskim sastancima, ali će podržavati Vladu.

