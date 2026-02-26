Trump želi završiti rat u Ukrajini u idućih mjesec dana: Izvori otkrili detalje razgovora

Američki predsjednik Donald Trump rekao je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da želi što prije okončati rat s Rusijom, tvrde jedan ukrajinski dužnosnik i još dva izvora upoznata s njihovim razgovorom, javlja u četvrtak Axios.

Trump mirovni sporazum želi postići do ljeta, ali između Kijeva i Moskve još uvijek postoje razlike u stajalištima prvenstveno oko kontrole teritorija u istočnoj Ukrajini.

Razgovor dvojice čelnika u srijedu trajao je 30 minuta, a to je ujedno bio i njihov prvi razgovor otkako su se sastali u Davosu krajem siječnja.

'Trump želi završiti rat u mjesec dana'

Tri izvora istaknula su da je ton bio prijateljski i pozitivan te da je Zelenski zahvalio Trumpu na pomoći i ustvrdio da jedino on može natjerati ruskog predsjednika Vladimira Putina da zaustavi rat.

"Zelenski je potom rekao da se nada da će rat završiti ove godine. Trump je odgovorio da traje predugo i rekao da bi želio da završi u roku od mjesec dana", navodi izvor.

Također su razgovarali i o mogućem trilateralnom samitu lidera. Zelenski je prošli tjedan rekao da se preostale razlike oko teritorijalnih pitanja mogu riješiti izravnim razgovorom između njega, Trumpa i Putina.

Trump je zatim, kako tvrde izvori, Zelenskom kazao da će pokušati organizirati takav samit ako dođe do napretka na idućem sastanku američkih, ruskih i ukrajinskih pregovarača koji bi se trebao održati početkom idućeg mjeseca,

