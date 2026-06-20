Dua Lipa objavila prve fotografije s vjenčanja: Proslava od 1,5 milijuna funti trajala do zore

Dua Lipa je konačno objavila prve fotografije sa svojeg raskošnog vjenčanja s glumcem Callumom Turnerom, otkrivši detalje trodnevne proslave koja je početkom mjeseca održana na Siciliji i navodno je koštala čak 1,5 milijuna funti.

Popularna pjevačica (30) i britanski glumac (36) izrekli su zavjete u povijesnoj vili Villa Valguarnera nedaleko od Palerma, samo šest dana nakon što su službeno sklopili brak u londonskoj gradskoj vijećnici Marylebone.

Za ovu posebnu priliku Dua Lipa zablistala je u ekskluzivnoj Chanel haute couture vjenčanici koju potpisuje dizajner Matthieu Blazy. Elegantna haljina otvorenih leđa bila je ukrašena tisućama srebrnih i bijelih perlica, dok je impresivan veo s bogatim vezom bio pričvršćen pernatim ukrasom u njezinoj kosi. Callum Turner odabrao je elegantno Louis Vuitton odijelo.

Fotografije, koje je snimio slavni fotograf David Sims, prikazuju emotivne trenutke para tijekom proslave, uključujući trenutak kada Callum nestrpljivo iščekuje dolazak svoje mladenke. Na drugim fotografijama Dua pozira u raskošnoj vjenčanici u vrtovima vile.

Pjevačica je fotografije podijelila na Instagramu uz kratki opis: "Mr And Mrs".

Poseban dio večeri bio je posvećen albanskim korijenima pjevačice

Proslava je trajala do ranih jutarnjih sati, a vrhunac večeri bio je spektakularan desetominutni vatromet. Među oko 150 uzvanika bili su članovi obitelji i bliski prijatelji, uključujući glazbenu legendu Eltona Johna, koji je izveo svoj hit "Your Song", kao i pop zvijezdu Charli XCX te modnu ikonu Donatellu Versace.

Poseban dio večeri bio je posvećen albanskim korijenima pjevačice. Gosti su uživali u tradicionalnoj albanskoj glazbi i plesu, dok su Duini roditelji oduševljeno sudjelovali u slavlju.

Kako piše Daily Mail, uzvanici su prije svečane večere uživali u koktelima na terasi vile, nakon čega je uslijedio raskošan jelovnik koji je osmislio Michelinom priznati chef Tony Lo Coco. Na meniju su se našli tradicionalni sicilijanski specijaliteti poput tjestenine Anelletti alla Norma, panelle fritula od slanutka i crocché kuglica od krumpira. Za desert su posluženi poznati sicilijanski cannoli i cassata.

Nakon vjenčanja novopečeni supružnici zaputili su se na dvotjedno bračno putovanje po Italiji, a viđeni su i u luksuznom hotelu San Domenico Palace u Taormini.

Vjenčali se nakon dvije godine veze

Dua Lipa i Callum Turner upoznali su se u siječnju 2024. godine na zabavi u Los Angelesu, gdje su otkrili zajedničku ljubav prema književnosti dok su razgovarali o romanu "Trust" autora Hernana Diaza. Nešto više od dvije godine kasnije svoju su ljubav okrunili brakom na jednoj od najromantičnijih lokacija Mediterana.