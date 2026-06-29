Htjele su brončani ten, a dobile lice iz noćne more: Sprej za samotamnjenje ih je baš unakazio

Australka Olivia Hall običnu je pripremu za vikend s prijateljima pretvorila u viralnu kozmetičku katastrofu. Kada joj je ponestalo omiljenog spreja za samotamnjenje lica, posegnula je za starijim proizvodom koji je pronašla u kozmetičkoj torbici.

Očekivala je finu maglicu i lagano preplanuli ten, no rezultat ju je šokirao. Lice joj je završilo prekriveno tamnim, neujednačenim mrljama, zbog čega je izgledala kao da se poprskala blatom.

Olivia je cijelu situaciju snimila i objavila na TikToku, gdje je video prikupio više od 20 milijuna pregleda. U komentarima su joj se javile brojne žene koje su priznale da su imale slično iskustvo.

Olivia se našalila da je odjednom nastao pravi “klub žrtava” tog spreja. Nakon što je snimka postala viralna, reagirala je i kozmetička tvrtka koja joj se ispričala.

Čak su joj poslali fotografiju s interne prezentacije na kojoj je bio prikazan njezin video. Ono što je počelo kao obična priprema za izlazak, Olivia će očito pamtiti cijeli život.