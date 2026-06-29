Dua Lipa čestitala majci rođendan: Gotovo nitko ne zna da je podrijetlom iz BiH

Svjetska glazbena zvijezda Dua Lipa (30), poznata po tome da svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, raznježila je milijune pratitelja novom objavom na Instagramu. U nizu fotografija, pjevačica je uputila dirljivu čestitku svojoj majci Anesi Lipi, otkrivši pritom i jedan zanimljiv detalj koji dijeli cijela njezina obitelj.

'Kraljica naših srca i kuće'

Uoči 54. rođendana svoje majke Anese, Dua je podijelila seriju fotografija koje slave njihov blizak odnos. "Sretan rođendan mojoj mamici! Tako smo sretni što te imamo! Sve dobro što imamo potječe od tvoje ljubavi, strpljenja i snage! Kraljica naše kuće i naših srca! Volim te puno", napisala je pjevačica u emotivnom opisu.

Objava sadrži mješavinu novih i starih fotografija, uključujući i jednu iz pjevačičinog djetinjstva, na kojima pozira s majkom, ocem Dukagjinom, sestrom Rinom i bratom Gjinom. Ispod objave ubrzo se javila i slavljenica. "Volim te puno!", odgovorila je Anesa.

Otkud je Anesa?

Anesa je rođena na Kosovu u Prištini, a s majčine strane je porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Kada je počeo raspad Jugoslavije, sa suprugom Dukagjinom Lipom preselila se u London, gdje je Dua rođena. Vratili su se na Kosovo kada je Dua imala 11 godina, piše portal Klix.ba.

Vatreni navijači Arsenala

Osim dirljivih trenutaka, jedna je fotografija posebno privukla pažnju obožavatelja, pogotovo onih sportskog duha. Na njoj cijela obitelj Lipa, okupljena i nasmijana, pozira u dresovima engleskog nogometnog kluba Arsenal. Time je pjevačica još jednom potvrdila ono što njezini vjerni pratitelji već znaju - njezina je obitelj puna strastvenih navijača.

Komentari poput "Dua = potvrđena navijačica Arsenala" i "Znao sam da ne može biti tako savršena, navija za Arsenal" samo su neki od onih koji su u šali pozdravili ovu obiteljsku strast.