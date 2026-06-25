Šokantne snimke urušavanja u zračnoj luci: Putnici u panici trčali kroz ruševine i prašinu

Nakon razornih potresa koji su pogodili Venezuelu, društvenim mrežama i svjetskim medijima šire se dramatične snimke iz Međunarodne zračne luke Simón Bolívar, koja opslužuje glavni grad Caracas.

Foto: AFP/AFP/Profimedia

Utter devastation seen across the Northern Venezuelan coastal city of La Guaira, following tonight’s pair of major earthquakes, measuring 7.2 and 7.5 magnitude with an epicenter just to the west of Caracas. pic.twitter.com/BQv4YixUiB — OSINTdefender (@sentdefender) June 25, 2026

Kako piše CNN, "Snimke iz zračne luke prikazuju prestrašene putnike kako trče kroz ruševine i prašinu. Zračna luka trenutačno je zatvorena.

Foto: X

"Zračna luka nalazi se u La Guairi, gradu na sjeveru Venezuele koji je, prema riječima predsjednika Venezuelske nacionalne skupštine Jorgea Rodrigueza za CNN, najteže pogođen u potresima. La Guaira je ujedno jedna od najvažnijih luka u zemlji i ključna prometna točka za Caracas.

Podsjetimo, Venezuelu su pogodila dva snažna potresa. Prvi je bio magnitude 7,2, a drugi 7,5 po Richteru. Epicentar je bio u blizini Caracasa, a podrhtavanje se osjetilo i izvan Venezuele.

Rodriguez je rekao da se u potresima srušilo 15 zgrada. Najteža situacija je upravo na području La Guaire, gdje se nalaze i morska luka i međunarodna zračna luka.

WATCH: Damage at Caracas Airport after major earthquake (terremoto) hits Venezuela pic.twitter.com/vmtqGDUJvS — Rapid Report (@RapidReport2025) June 24, 2026

WATCH: Inside Caracas Simon Bolivar International Airport during a powerful earthquake that struck Venezuela.



The first 7.2-magnitude quake was followed just 39 seconds later by a stronger 7.5-magnitude quake, according to the US Geological Survey (USGS), with witnesses… pic.twitter.com/3eZk7RV86h — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 25, 2026

Na snimkama iz zračne luke vidi se kaos nakon podrhtavanja. Putnici trče kroz prostor ispunjen prašinom, dok su oko njih tragovi urušavanja i oštećenja. Zbog sigurnosti je zračna luka zatvorena, a zasad nije poznato kada bi promet mogao biti ponovno uspostavljen.