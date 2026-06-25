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Šokantne snimke urušavanja u zračnoj luci: Putnici u panici trčali kroz ruševine i prašinu

Šokantne snimke urušavanja u zračnoj luci: Putnici u panici trčali kroz ruševine i prašinu
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Foto: X

Najteža situacija je upravo na području La Guaire, gdje se nalaze i morska luka i međunarodna zračna luka

25.6.2026.
8:46
Jaga Komazec
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Nakon razornih potresa koji su pogodili Venezuelu, društvenim mrežama i svjetskim medijima šire se dramatične snimke iz Međunarodne zračne luke Simón Bolívar, koja opslužuje glavni grad Caracas.

Šokantne snimke urušavanja u zračnoj luci: Putnici u panici trčali kroz ruševine i prašinu
Foto: AFP/AFP/Profimedia

Kako piše CNN, "Snimke iz zračne luke prikazuju prestrašene putnike kako trče kroz ruševine i prašinu. Zračna luka trenutačno je zatvorena.

Šokantne snimke urušavanja u zračnoj luci: Putnici u panici trčali kroz ruševine i prašinu
Foto: X

"Zračna luka nalazi se u La Guairi, gradu na sjeveru Venezuele koji je, prema riječima predsjednika Venezuelske nacionalne skupštine Jorgea Rodrigueza za CNN, najteže pogođen u potresima. La Guaira je ujedno jedna od najvažnijih luka u zemlji i ključna prometna točka za Caracas.

Podsjetimo, Venezuelu su pogodila dva snažna potresa. Prvi je bio magnitude 7,2, a drugi 7,5 po Richteru. Epicentar je bio u blizini Caracasa, a podrhtavanje se osjetilo i izvan Venezuele.

Rodriguez je rekao da se u potresima srušilo 15 zgrada. Najteža situacija je upravo na području La Guaire, gdje se nalaze i morska luka i međunarodna zračna luka.

Na snimkama iz zračne luke vidi se kaos nakon podrhtavanja. Putnici trče kroz prostor ispunjen prašinom, dok su oko njih tragovi urušavanja i oštećenja. Zbog sigurnosti je zračna luka zatvorena, a zasad nije poznato kada bi promet mogao biti ponovno uspostavljen.

VenezuelaPotresAerodromSnažni Potresi
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