Šokantne snimke urušavanja u zračnoj luci: Putnici u panici trčali kroz ruševine i prašinu
Najteža situacija je upravo na području La Guaire, gdje se nalaze i morska luka i međunarodna zračna luka
Nakon razornih potresa koji su pogodili Venezuelu, društvenim mrežama i svjetskim medijima šire se dramatične snimke iz Međunarodne zračne luke Simón Bolívar, koja opslužuje glavni grad Caracas.
Kako piše CNN, "Snimke iz zračne luke prikazuju prestrašene putnike kako trče kroz ruševine i prašinu. Zračna luka trenutačno je zatvorena.
"Zračna luka nalazi se u La Guairi, gradu na sjeveru Venezuele koji je, prema riječima predsjednika Venezuelske nacionalne skupštine Jorgea Rodrigueza za CNN, najteže pogođen u potresima. La Guaira je ujedno jedna od najvažnijih luka u zemlji i ključna prometna točka za Caracas.
Podsjetimo, Venezuelu su pogodila dva snažna potresa. Prvi je bio magnitude 7,2, a drugi 7,5 po Richteru. Epicentar je bio u blizini Caracasa, a podrhtavanje se osjetilo i izvan Venezuele.
Rodriguez je rekao da se u potresima srušilo 15 zgrada. Najteža situacija je upravo na području La Guaire, gdje se nalaze i morska luka i međunarodna zračna luka.
Na snimkama iz zračne luke vidi se kaos nakon podrhtavanja. Putnici trče kroz prostor ispunjen prašinom, dok su oko njih tragovi urušavanja i oštećenja. Zbog sigurnosti je zračna luka zatvorena, a zasad nije poznato kada bi promet mogao biti ponovno uspostavljen.