FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STIGLO UPOZORENJE /

Do obale stigao razorni supertajfun, vjetrovi pušu skoro 300 na sat: 'Potražite sklonište'

Do obale stigao razorni supertajfun, vjetrovi pušu skoro 300 na sat: 'Potražite sklonište'
×
Foto: Profimedia

Na Guamu, Tinianu i Saipanu u ponedjeljak se očekuju vremenski uvjeti u rasponu od teških tropskih oluja do tajfuna, nakon čega će vjetrovi popustiti

6.7.2026.
6:37
Hina
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Supertajfun Bavi zahvatio je u ponedjeljak Marijanske otoke, strateško obrambeno središte SAD-a u zapadnom dijelu Tihog oceana, pogodivši Guam, Tinian i Saipan te udarivši Rotu "katastrofalno razornim" vjetrovima, objavila je američka meteorološka služba.

Stanovnici su upozoreni da potraže sklonište od oluje pete kategorije koja se obrušila na otočje 2.400 kilometara istočno od Filipina te 6.116 kilometara zapadno od Havaja, u čijem su sastavu dva pridružena samoupravna teritorija SAD-a, Sjevernomarijanski otoci i Guam.

Do obale stigao razorni supertajfun, vjetrovi pušu skoro 300 na sat: 'Potražite sklonište'
Foto: Handout/AFP/Profimedia
Do obale stigao razorni supertajfun, vjetrovi pušu skoro 300 na sat: 'Potražite sklonište'
Foto: Handout/AFP/Profimedia
Do obale stigao razorni supertajfun, vjetrovi pušu skoro 300 na sat: 'Potražite sklonište'
Foto: Yuichi YAMAZAKI/AFP/Profimedia

Područje maksimalnih vjetrova oluje Bavi udarilo je otok Rotu nakon zore prema lokalnom vremenu, objavila je američka meteorološka služba, uz "katastrofalno razorne" vjetrove brzine do 290 kilometara na sat. Prema prognozi, mogući su udari vjetra brzine do 346 kilometara na sat. Rota je najjužniji od Sjevernomarijanskih otoka i ima oko dvije tisuće stanovnika.

Spremaju se na najgore

Na Guamu, Tinianu i Saipanu u ponedjeljak se očekuju vremenski uvjeti u rasponu od teških tropskih oluja do tajfuna, nakon čega će vjetrovi popustiti. Evakuacijski centri otvoreni su diljem otoka Guama.

Do obale stigao razorni supertajfun, vjetrovi pušu skoro 300 na sat: 'Potražite sklonište'
Foto: Yuichi YAMAZAKI/AFP/Profimedia
Do obale stigao razorni supertajfun, vjetrovi pušu skoro 300 na sat: 'Potražite sklonište'
Foto: Yuichi YAMAZAKI/AFP/Profimedia
Do obale stigao razorni supertajfun, vjetrovi pušu skoro 300 na sat: 'Potražite sklonište'
Foto: Yuichi YAMAZAKI/AFP/Profimedia

Prema podacima meteorološke službe, Bavi donosi intenzivne pljuskove, uz moguću količinu oborina od 30 do 51 centimetar u blizini središta oluje te posljedično povećanje rizika od bujičnih poplava do utorka navečer.

Marijanski otoci strateško su obrambeno središte SAD-a u zapadnom Pacifiku i lokacija su američkih objekata za vojnu obuku i vojnih baza, uključujući bazu ratnog zrakoplovstva Andersen, vojnu pomorsku bazu Guam te bazu američkih marinaca Camp Blaz.

TajfunMarijanski OtociSadVjetar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike