Ljudi opustošili trgovine, otkazani letovi, dijele se vreće s pijeskom: Razorna katastrofa se približava

Velik i snažan tajfun Bavi približio se u petak udaljenom otočju na jugozapadu Japana, zbog čega su vlasti upozorile na olujne vjetrove, obilne oborine, odrone i poplave u oluji koja bi mogla biti jedna od najrazornijih u tom području posljednjih godina.

Tajfun Bavi u petak ujutro približavao se otočju Sakishima, udaljenom japanskom arhipelagu u blizini Tajvana, s najjačim stalnim vjetrovima od 162 kilometra na sat, zbog čega su stanovnici počeli osiguravati svoje domove i trgovine.

Zrakoplovne kompanije otkazale su desetke letova u toj regiji, uključujući i letove predviđene za subotu.

Foto: Daniel Ceng/AFP/Profimedia

Foto: Daniel Ceng/AFP/Profimedia

Na otoku Ishigaki, jednom od najpopularnijih turističkih odredišta u otočju Sakishima, stanovnici su počeli stvarati zalihe, ispraznivši police s instant rezancima u lokalnim supermarketima. Zatvorene su i neke javne plaže, obalni parkovi te lokalni trajektni terminal.

Otkazani letovi

Zaštitne mreže protiv vjetra, kao i prozori oblijepljeni ljepljivom trakom, mogli su se vidjeti na brojnim poslovnim objektima diljem Ishigakija, istaknuli su iz Reutersa.

U susjednom Tajvanu financijska tržišta bila su zatvorena, a u velikom dijelu sjevernog i istočnog dijela otoka obustavljen je rad. Gradske vlasti Taipeija postavile su punktove na kojima stanovnici mogu preuzeti vreće s pijeskom za zaštitu od mogućih poplava.

Foto: Daniel Ceng/AFP/Profimedia

Ne očekuje se da će tajfun Bavi izravno pogoditi Tajvan, ali će od petka navečer donijeti vrlo obilne oborine. Nakon toga trebao bi zahvatiti kinesku obalu i postupno slabjeti.

Tajvanske zrakoplovne kompanije otkazale su sve letove predviđene za subotu iz glavne međunarodne zračne luke Taoyuan pokraj Taipeija.