'Godzilla' El Niño prijeti globalnim kaosom: Hrana bi mogla poskupjeti od 50 do 100 posto

Ovogodišnji El Niño mogao bi izazvati snažan rast cijena hrane diljem svijeta, upozoravaju ekonomisti. Posebno zabrinjava mogućnost da se razvije u iznimno snažan događaj, neslužbeno nazvan "super" ili "Godzilla" El Niño.

Takav razvoj vremenskih prilika mogao bi donijeti toplinske valove, poplave, suše i snažnije oluje, a time i ozbiljno ugroziti poljoprivredne prinose i opskrbne lance, prenosi The Guardian.

Dodatni problem predstavlja rat u Iranu, koji već podiže cijene hrane i energenata. Stručnjaci zato upozoravaju na mogući "dvostruki šok" – istodobne posljedice geopolitičkih poremećaja i ekstremnog vremena povezanog s globalnim zagrijavanjem.

Američka Nacionalna uprava za oceane i atmosferu, NOAA, objavila je da se Pacifik zagrijava te procijenila da postoji 63 postotna vjerojatnost da će temperatura površine mora kasnije ove godine biti više od dva stupnja iznad prosjeka.

Novi pritisak na inflaciju

Ako El Niño bude snažan kao što se predviđa, mogao bi dodatno povećati troškove života i produljiti razdoblje visokih kamatnih stopa.

"El Niño vraća klimatsku inflaciju na dnevni red", upozorili su analitičari talijanske banke UniCredita.

Dodali su da bi taj fenomen mogao pojačati već vidljive posljedice globalnog zagrijavanja i dodatno pritisnuti cijene hrane.

Prema procjenama Goldman Sachsa, svjetske cijene prehrambenih sirovina mogle bi porasti za 15,8 posto. U eurozoni bi cijene hrane zbog toga mogle biti više za oko 1,3 posto.

Posljedice se ipak ne bi osjetile odmah. Troškovi poremećaja postupno se prenose kroz prehrambeni lanac, pa bi puni učinak mogao postati vidljiv tek u drugoj polovici 2028. godine.

Na to utječu različita razdoblja sjetve, rasta i žetve, ali i problemi u prijevozu robe, poput niskih vodostaja rijeka i kanala.

Neće sve regije biti jednako pogođene

"El Niño ne utječe jednako na svu poljoprivredu. On mijenja globalne obrasce padalina i temperatura te stvara regionalne dobitnike i gubitnike", naveli su analitičari UBS-a.

Najveći rizik od suše očekuje se u južnoj Africi i sjevernim dijelovima Južne Amerike, dok bi južni Brazil, Argentina, Paragvaj i Urugvaj mogli biti izloženi poplavama.

Posebno bi mogle stradati siromašnije zemlje koje su već pogođene rastom cijena hrane, gnojiva i energenata.

"El Niño je već počeo utjecati na usjeve, uzrokujući sušniju sezonu monsuna u Indiji. Neke regije primile su tek 25 posto uobičajene količine kiše, a dijelovi središnje Indije samo 50 posto, što bi moglo ugroziti opskrbu pšenicom, rižom i šećernom trskom", naveli su analitičari Goldman Sachsa.

Suše u jugoistočnoj Aziji mogle bi smanjiti proizvodnju palmina ulja, dok bi nepovoljni uvjeti mogli pogoditi i kavu te kakao. Toplije i vlažnije vrijeme može pogodovati i širenju biljnih bolesti, što bi dodatno smanjilo prinose.

Pojedine namirnice mogle bi drastično poskupjeti

UniCredit upozorava da bi u ekstremnom scenariju svjetska poljoprivredna proizvodnja mogla pasti za 14,3 posto, što bi predstavljalo gubitak od oko 342 milijarde dolara.

"Cijene ključnih prehrambenih proizvoda mogle bi porasti između 10 i 50 posto, dok bi najizloženije kulture, uključujući rižu, palmino ulje, šećer i kavu, mogle poskupjeti od 50 do 100 posto ili više", navela je banka.

Koliko će se globalni rast cijena odraziti na račune u trgovinama ovisit će o državnim mjerama, domaćoj proizvodnji, potražnji i načinu na koji trgovci određuju cijene.