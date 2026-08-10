Od tropskih noći neće se moći spavati, a onda stiže još jedna neugodna pojava

Bez pravog osvježenja do daljnjeg. Ostajemo u polju prostrane anticiklone u kojoj se iznad naših krajeva zadržava vrući zrak. No, iako nema pravih poremećaja, nešto nestabilnije bit će upravo iznad Alpa, u našoj blizini.

PONEDJELJAK

U takvim okolnostima ujutro potpuno vedro i sunčano, bez oblaka na nebu, pritom i mirno, ali uz obalu ponegdje slab do umjeren burin. Na kopnu opet ugodna noć za spavanje, bit će to između 14 i 17, 18 stupnjeva, dok će duž Jadrana opet uglavnom ostajati iznad onih tropskih 25, osobito na krajnjem jugu.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, ali prema kraju dana uz granicu sa Slovenijom može biti umjerene naoblake. No, ostaje suho te će tu onda biti i sparno. Temperatura je inače još viša. Bit će između 33 i 35 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu uglavnom sasvim sunčano, rijetko koje oblake navečer na zapadu. Pritom je mirno, samo će lokalno biti slabog do umjerenog jugoistočnog vjetra, temperatura oko 34, 35 stupnjeva.

I u Dalmaciji obilje sunca, koji manji oblak može se razviti u zaleđu, ali suho. Zapuhat će prolazno umjeren maestral i tako barem uz more pružati kakvo-takvo olakšanje. Inače, vruće i vrlo vruće. Između 33 i 36 stupnjeva u zaleđu i do visokih 38.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ali na sjeveru Istre i u Gorskome kotaru, točnije uz samu granicu sa Slovenijom, uz razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost lokalno za malo kiše ili koji kraći pljusak. Najviša temperatura uz vjetar s mora od 32 do 36 Celzijevih stupnjeva, ali iznad 30, čak nerijetko i u samom gorju.

U NASTAVKU TJEDNA

I u nastavku tjedna na kopnu bez veće promjene. Nema kiše na vidiku te je koji lokalni popodnevni pljusak moguć oko gorja, i to samo u utorak i srijedu. Većinom sunčano, a izražena dnevna vrućina neće popustiti od srijede, uz povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a od četvrtka će i noći opet biti malo ugodnije.

Na Jadranu nastavak neugodno toplih, tj. vrlo toplih noći, nakon kojih se redaju vrlo vrući dani. Najteže će se spavati u srijedu i četvrtak kada će puhati umjerena i jaka, ona prava fenska bura. Ovdje postoji tek vrlo mala šansa za koji pljusak u utorak u riječkom zaleđu, a u srijedu onom dalmatinskom.

No, pravog osvježenja, dakle, nema, kao ni kiše. Samo se nastavlja toplinski val na moru, dok će na kopnu vrućina opet izraženija biti početkom tjedna.