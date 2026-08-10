Od tropskih noći neće se moći spavati, a onda stiže još jedna neugodna pojava
Pravog osvježenja nema na vidiku, nastavlja toplinski val na moru, dok će na kopnu vrućina opet izraženija biti početkom tjedna
Bez pravog osvježenja do daljnjeg. Ostajemo u polju prostrane anticiklone u kojoj se iznad naših krajeva zadržava vrući zrak. No, iako nema pravih poremećaja, nešto nestabilnije bit će upravo iznad Alpa, u našoj blizini.
PONEDJELJAK
U takvim okolnostima ujutro potpuno vedro i sunčano, bez oblaka na nebu, pritom i mirno, ali uz obalu ponegdje slab do umjeren burin. Na kopnu opet ugodna noć za spavanje, bit će to između 14 i 17, 18 stupnjeva, dok će duž Jadrana opet uglavnom ostajati iznad onih tropskih 25, osobito na krajnjem jugu.
Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, ali prema kraju dana uz granicu sa Slovenijom može biti umjerene naoblake. No, ostaje suho te će tu onda biti i sparno. Temperatura je inače još viša. Bit će između 33 i 35 Celzijevih stupnjeva.
U Slavoniji, Baranji i Srijemu uglavnom sasvim sunčano, rijetko koje oblake navečer na zapadu. Pritom je mirno, samo će lokalno biti slabog do umjerenog jugoistočnog vjetra, temperatura oko 34, 35 stupnjeva.
I u Dalmaciji obilje sunca, koji manji oblak može se razviti u zaleđu, ali suho. Zapuhat će prolazno umjeren maestral i tako barem uz more pružati kakvo-takvo olakšanje. Inače, vruće i vrlo vruće. Između 33 i 36 stupnjeva u zaleđu i do visokih 38.
Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ali na sjeveru Istre i u Gorskome kotaru, točnije uz samu granicu sa Slovenijom, uz razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost lokalno za malo kiše ili koji kraći pljusak. Najviša temperatura uz vjetar s mora od 32 do 36 Celzijevih stupnjeva, ali iznad 30, čak nerijetko i u samom gorju.
U NASTAVKU TJEDNA
I u nastavku tjedna na kopnu bez veće promjene. Nema kiše na vidiku te je koji lokalni popodnevni pljusak moguć oko gorja, i to samo u utorak i srijedu. Većinom sunčano, a izražena dnevna vrućina neće popustiti od srijede, uz povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a od četvrtka će i noći opet biti malo ugodnije.
Na Jadranu nastavak neugodno toplih, tj. vrlo toplih noći, nakon kojih se redaju vrlo vrući dani. Najteže će se spavati u srijedu i četvrtak kada će puhati umjerena i jaka, ona prava fenska bura. Ovdje postoji tek vrlo mala šansa za koji pljusak u utorak u riječkom zaleđu, a u srijedu onom dalmatinskom.
No, pravog osvježenja, dakle, nema, kao ni kiše. Samo se nastavlja toplinski val na moru, dok će na kopnu vrućina opet izraženija biti početkom tjedna.