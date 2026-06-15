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[KVIZ] Dokaži da dobro barataš činjenicama o puhačkim instrumentima

[KVIZ] Dokaži da dobro barataš činjenicama o puhačkim instrumentima
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Foto: Shutterstock

Koja je manja i oktavu viša verzija flaute, poznata po svom prodornom i piskutavom zvuku?

15.6.2026.
17:07
Webcafe.hr
Shutterstock
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Svaki ton iz sjajne trube, svaka melodija iz drvene flaute i svaki instrument koji im daje život priča je za sebe. Povijest puhačkih instrumenata nije samo priča o akustici i glazbi; to je zvučni spomenik ljudske kreativnosti, priča o bogatstvu zvukova skrivenom u dahu. Iza svakog instrumenta krije se jedinstveni svijet. Jeste li znali koji instrument nosi titulu "kralja jazza"?

KvizKvizoviKviz ZnanjaPuhački InstrumentiGlazbeni
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