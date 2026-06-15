[KVIZ] Dokaži da dobro barataš činjenicama o puhačkim instrumentima

Svaki ton iz sjajne trube, svaka melodija iz drvene flaute i svaki instrument koji im daje život priča je za sebe. Povijest puhačkih instrumenata nije samo priča o akustici i glazbi; to je zvučni spomenik ljudske kreativnosti, priča o bogatstvu zvukova skrivenom u dahu. Iza svakog instrumenta krije se jedinstveni svijet. Jeste li znali koji instrument nosi titulu "kralja jazza"?