Željela je biti 'savršena' pa je otišla na operaciju grudi: Implantati su je zamalo ubili

Amerikanka Carol Paredes (52) odlučila je povećati grudi kako bi se riješila grudnjaka s košaricom veličine B i napokon bila "savršena". Međutim, želja za bujnijim poprsjem skupo ju je koštala. Ne samo da je završila u bolnici s bolovima koji su je mučili gotovo neprestano, nego je zbog implantata na kraju zamalo izgubila život.

Godine 2016. potrošila je oko 4159 eura na operaciju u Miamiju na Floridi, u SAD‑u, kod kirurga kojeg su joj preporučili, piše Daily Mail.

Ignorirala je simptome upozorenja

"Osjećala sam implantat sa strane, što me navelo da pomislim da nije pravilno postavljen", kaže Carol. Unatoč tome, odlučila je napraviti grudi veličine 34D i ignorirala upozoravajuće signale koje joj je tijelo slalo.

"Tada se moje stanje počelo pogoršavati", dodaje bivša fitness trenerica koja je godinama patila od jakih bolova u preponama. "Nisam mogla stajati, hodati ni spavati. Živjela sam s bolovima 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Završila sam u invalidskim kolicima. Moje tijelo se jednostavno gasilo i nitko nije mogao objasniti zašto", objašnjava Carol.

Liječnici su, prema izvorima, smatrali da su stres i psihološki čimbenici glavni uzrok stanja. "Stalno sam se vraćala u bolnicu, radili su mi rendgenske snimke, ali svaki put ništa nisu pronašli. Počela sam se pitati ludim li. Bol je u međuvremenu postajala sve jača", navodi Carol.

Posljedice dovele do paraliziranosti

Zbog artritisa Amerikanka je na kraju ostala paralizirana, a svi pokušaji liječenja nisu uspjeli. "Isprobala sam svaku moguću dijetu, kao i alternativne terapije, čak sam i pila vlastiti urin. Ništa nije pomoglo i nijedan liječnik me nije mogao izliječiti. Iznova i iznova su mi govorili da 'nikada nisu vidjeli slučaj' poput mojega", prisjeća se Carol.

Na kraju joj je pomogao kiropraktičar koji je tijekom tretmana od 849 eura otkrio uzrok problema: implantate. "Bila sam jako ljuta. Mislila sam da me pokušava prevariti. Međutim, magnetska rezonanca pokazala je da je lijevi implantat puknuo i da silikon curi kroz moje tijelo. Odmah je bilo jasno da ga treba izvaditi", napominje.

Nažalost, komplikacije su se nastavile. Kiropraktičar joj je pomogao, ali joj je pritom slučajno iščašio kukove. Osim toga, infekcija tijekom uklanjanja implantata izazvala je aneurizmu, zbog koje je Carol u ožujku 2024. morala na operaciju srca.

Troškovi su bili toliko visoki da ih sama nije mogla podmiriti. Na kraju joj je ostao dug od 12.700 eura. Zahvaljujući svojoj nevjerojatnoj priči Carol je shvatila da ljepota nije sve. Danas je dijeli na internetu prvenstveno kako bi upozorila druge žene: "Ne riskirajte svoj život pokušavajući biti savršene – tako nešto ne postoji."

POGLEDAJTE GALERIJU

