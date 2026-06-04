Deseci poziva u samo nekoliko sati: Vatrogasci u Dalmaciji otklanjali posljedice nevremena

Snažno nevrijeme jučer je zahvatilo splitsko područje. Prema podacima Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 3. lipnja u 6 sati do 4. lipnja u 6 sati, najveći broj intervencija odnosio se upravo na posljedice tog nevremena.

JVP Split, uz pripadnike DVD-a Split i DVD-a Žrnovnica, od 12.50 do 16.30 sati odradila je ukupno 30 intervencija ispumpavanja vode s poplavljenih lokacija diljem grada te jednu zahtjevnu intervenciju u prometu, piše Dalmacija Danas.

Najveći broj dojava odnosio se na poplavljene podrume, garaže i prometnice u gradskim četvrtima Žnjan, Duilovo, Šine, Stobreč, Žrnovnica, Dračevac i na području centra grada. Vatrogasci su ispumpavali vodu iz objekata i javnih površina na više desetaka lokacija, među kojima su Put Žnjana, Ruđera Boškovića, Trg braće Radića, Vrgoračka ulica, Težački put i Cetinska ulica u Stobreču.

Lančani sudar četiri vozila

Teška prometna nesreća također se dogodila jučer u Splitu. Naime, došlo je do lančanog sudara četriju osobnih vozila. Vatrogasci su iz automobila izvukli četiri osobe te asistirali djelatnicima hitne medicinske pomoći u njihovom zbrinjavanju. Nakon spašavanja unesrećenih osigurali su vozila odspajanjem akumulatora. Uz posljedice nevremena, JVP Split tijekom dana intervenirala je i na požaru otpada u Bračkoj ulici te na otvaranju vrata stana u Vukovarskoj ulici.

Posljedice obilne kiše osjetile su se i u ostatku Splitsko-dalmatinske županije. Više intervencija ispumpavanja vode zabilježeno je na području Solina, Vranjica, Klisa, Sinja, Makarske, Baške Vode i Brela, dok su vatrogasci u Klisu uklanjali zapreke s prometnica. U Kaštel Štafiliću intervenirali su i zbog prometne nesreće nakon izlijetanja automobila s kolnika.

Zbog obilne kiše i lokalnih poplava koje je izazvalo nevrijeme, vatrogasne snage bile su tijekom cijelog dana angažirane na intervencijama diljem županije.