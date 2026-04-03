Zamalo je umrla nakon pogrešne dijagnoze: 'Život mi je spasila neznanka s interneta'

Dvadesettrogodišnja Tori Mosser iz Dallasa u Teksasu prisjetila se svog mučnog iskustva za Daily Mail, objasnivši da se s problemima sa želucem borila otkad zna za sebe. Njezino iskustvo primjer je rastućeg problema u kojem se simptomi pacijenata, osobito žena, ponekad olako odbacuju.

"Sve bi počelo s blagom želučanom boli, koja bi prerasla u teške bolove, a zatim bi uslijedilo povraćanje, čak i kad u želucu ne bi bilo ničega", objasnila je. "Bol je bila nesnosna i lijekovi nisu pomagali. Takve bih epizode imala jednom do dva puta godišnje, a liječnici bi to uvijek otpisali kao običnu želučanu virozu."

No, kada su se njezini simptomi iznenada pogoršali 2025. godine, odlučila je ustrajati u potrazi za odgovorima. Te je godine doživjela šest teških epizoda. Bol je postajala sve jača i nepodnošljiva, zbog čega je više puta završila na hitnoj pomoći. U rujnu 2025. gastroenterolog joj je konačno postavio dijagnozu sindroma cikličkog povraćanja (CVS), kroničnog stanja bez jasnog uzroka koje izaziva iznenadne napadaje jake mučnine i povraćanja.

Poruka s TikToka promijenila je sve

Otprilike u to vrijeme, Tori je počela dokumentirati svoju zdravstvenu borbu na TikToku. U siječnju, četiri mjeseca nakon dijagnoze, primila je iznenađujuću poruku od žene imena Ella, koja je sugerirala da bi se mogla boriti s nečim potpuno drugim.

Ella je objasnila da je naišla na njezine videouratke i primijetila da je njezino iskustvo vrlo slično onome kroz što je njezin brat prošao godinama ranije.

"Rekla mi je da je njezinom bratu dijagnosticirana kronična upala slijepog crijeva i da nakon operacije uklanjanja slijepog crijeva više nikada nije imao niti jednu epizodu", podijelila je Tori.

Što je kronična upala slijepog crijeva?

Kronična upala slijepog crijeva vrlo je rijetko stanje i iznimno ju je teško dijagnosticirati jer se simptomi mogu pojavljivati i nestajati. Razlikuje se od akutne upale slijepog crijeva, koja je hitno medicinsko stanje karakterizirano iznenadnom i jakom upalom. Kod kroničnog oblika simptomi mogu biti blaži, trajati dulje vrijeme te nestajati i ponovno se vraćati, zbog čega dijagnoza može izostati tjednima, mjesecima ili čak godinama. Stanje je opasno jer se kronična upala u nekim slučajevima može pretvoriti u akutnu i postati opasna po život.

Liječnik je odbacio njezinu zabrinutost

Nakon razgovora s Ellom, Tori je postajala sve uvjerenija da je problem u slijepom crijevu. Prisjetila se da je nekoliko mjeseci ranije, tijekom potrage za dijagnozom, napravila CT snimku na kojoj je zabilježeno da joj je slijepo crijevo "blago povećano".

S tim je informacijama otišla kirurgu, no on je, kako tvrdi, potpuno odbacio njezinu zabrinutost i inzistirao da slijepo crijevo vjerojatno nije uzrok njezinih problema.

"Činio se uvjerenim da slijepo crijevo nije problem. Objasnio mi je da povećano slijepo crijevo ponekad može biti loš znak, ali s obzirom na to da je snimka napravljena u prosincu, a naš sastanak bio krajem siječnja, moji bi se simptomi do tada već pogoršali da je to u pitanju", prisjetila se.

Hitan odlazak u bolnicu potvrdio je sumnje

Samo nekoliko tjedana kasnije, stvari su krenule nagore. Tori je razvila "nepodnošljivu" bol u trbuhu koja nije prestajala. Otišla je u bolnicu, gdje su liječnici utvrdili da ima akutnu upalu slijepog crijeva i hitno je odvedena na operaciju.

Testovi su pokazali da je njezino slijepo crijevo bilo u "prilično lošem stanju" i prije operacije, s infekcijom i upalom koje su zahvatile cijeli organ. Liječnici su sada sigurni da je upravo to bio uzrok svih njezinih problema od samog početka.

"Bilo je ludo shvatiti da je neznanka na TikToku uspjela prepoznati moje stanje bez poznavanja moje medicinske povijesti, a moji liječnici nisu. To je bilo apsolutno nevjerojatno", rekla je Tori. Danas se osjeća iznimno sretnom što je sve prošlo dobro unatoč pogrešnoj dijagnozi. Ona i Ella sada su prijateljice i ostale su u kontaktu.

"Tako sam zahvalna što mi se javila s nesebičnim namjerama, samo kako bi spasila nekog drugog. Nadam se da će ovo potaknuti druge da dijele ili slušaju zdravstvena iskustva na internetu. Ako moja priča pomogne samo jednoj osobi, isplatilo se", zaključila je Tori.

