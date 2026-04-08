Borba je trajala 18 mjeseci: Liječnici su ignorirali majku, a djevojčica (3) je patila

Trogodišnjoj djevojčici dijagnosticiran je artritis nakon što su liječnici njezine simptome više od godinu dana pripisivali "bolovima od rasta", unatoč upornim molbama njezine majke.

Malena Skyler Smith počela je osjećati nelagodu u nozi početkom 2024. godine. Njezina zabrinuta majka, Elaine-Maree Telfer (31), potražila je liječničku pomoć, no uvjeravali su je da nema razloga za brigu. Tijekom idućih 18 mjeseci, Skyler je prošla tri ultrazvuka, rendgen, dvije magnetske rezonancije, nebrojene krvne pretrage i injekciju steroida u zglob prije nego što su liječnici konačno postavili dijagnozu: juvenilni idiopatski artritis (JIA), uz još dva rijetka stanja.

Unatoč dijagnozama, JIA je neizlječiv, a Skyler "i dalje trpi bolove" te pati od brojnih nuspojava liječenja, uključujući noćne bolove, bolove u trbuhu, smanjen apetit i mučninu.

Duga i frustrirajuća potraga za istinom

Elaine-Maree, pomoćnica u uzgajivačnici iz Škotske, ispričala je kako je njezina borba za dijagnozu bila iscrpljujuća. Sve je počelo kada je Skyler imala samo 18 mjeseci i počela se žaliti na bolove u nozi. Nakon nekoliko tjedana, majka je otkrila kvržicu na njezinom koljenu i odvela je na hitnu pomoć, što je pokrenulo niz pretraga.

"Morala sam im pokazivati snimke na kojima trpi bolove, traži pomoć, šepa, odbija hodati i budi se noću. Govorila sam im: 'Sigurno ovo mora biti razlog za zabrinutost', bilo je jako frustrirajuće", prisjeća se majka za Mirror. "Da nije bilo te kvržice, vjerojatno bi mi i dalje govorili da su to samo bolovi od rasta. Ovako su pokušavali otkriti što je kvržica i usput otkrili zašto je boli."

Tek nakon što je Skyler počela boljeti i druga noga, liječnici su zatražili novu magnetsku rezonanciju i u listopadu 2025. postavili dijagnozu JIA, koja se pokazala potpuno nepovezanom s kvržicom.

Što je juvenilni idiopatski artritis?

Juvenilni idiopatski artritis najčešći je kronični reumatološki poremećaj u djetinjstvu i pogađa otprilike jedno od 1000 djece. Najčešće se javlja kod djece u dobi od jedne do tri godine, pri čemu djevojčice obolijevaju dvostruko češće od dječaka. Stanje se često pogrešno zamjenjuje za "bolove od rasta", no postoje ključni simptomi koji upućuju na artritis, piše Mirror.

Za razliku od bolova od rasta, koji se obično javljaju noću i ne uzrokuju fizičke promjene, JIA karakteriziraju jutarnja ukočenost koja se poboljšava kretanjem, vidljivo oticanje ili toplina zglobova, šepanje te simptomi koji traju dulje od šest tjedana.

"Mislim da prije Skylerine dijagnoze nisam ni znala da djeca mogu dobiti artritis. Mnogi mi govore da je premlada za to, pa im moram objašnjavati da je to autoimuna bolest, a ne posljedica trošenja zglobova", kaže Elaine-Maree.

Život s injekcijama i neizvjesnom budućnosti

Iako je dijagnoza donijela određeno olakšanje, Skyler se i dalje bori s posljedicama liječenja. Terapija uključuje tjedne injekcije metotreksata, zbog kojih prije mora uzeti lijekove protiv mučnine, a poslije dodatke folne kiseline.

"To jako utječe na nju, ali ona još ne razumije u potpunosti. Tjedne injekcije imaju grozne nuspojave. Mora biti jako hrabra, prava je inspiracija mnogima. Ona je moje sve", priča majka. Dodaje kako joj braća Leo i Jax puno pomažu, kao i otac David, koji je u vojsci pa nije često kod kuće.

"Ona je mamina maza. Kad god je boli, samo želi da je ja držim. Nikako se nije navikla na injekcije, a kako i bi? Još su joj gore krvne pretrage svaka tri mjeseca. Razvila je strah od bolnice i zna postati anksiozna."

Liječenje ne nudi jamstva za Skylerinu budućnost. Bolest može ući u remisiju, ali može trajati i godinama, pa čak i cijeli život. "Nitko nam nije rekao koliko će to trajati. Dijagnoza je bila gorko-slatka jer sam odjednom bila zatrpana s gomilom informacija. Još uvijek smo na početku i sve je prilično novo i zastrašujuće", dodaje Elaine-Maree.

Na kraju, ova majka se nada da će njezina priča podići svijest i pomoći drugim roditeljima. "Nije svako dijete isto. Skyler nije imala tipično, vidljivo oticanje koje prati JIA. Roditelji trebaju znati da mogu i moraju inzistirati ako nisu zadovoljni odgovorima koje dobivaju."

POGLEDAJTE GALERIJU

