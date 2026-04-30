Utjelovila kultnu Esmeraldu pa ubrzo nestala iz javnosti da bi život posvetila bolesnom sinu

Svi ljubitelji sapunica zasigurno će izdvojiti "Esmeraldu" kao jednu od kultnih serija koja je na naše područje zapravo i donijela taj fenomen meksičkih telenovela.

Danas 57-godišnja Leticia Calderón prije gotovo trideset godina proslavila se kao lijepa i siromašna Esmeralda, a onda je po rođenju sina donijela odluku o povlačenju sa setova serija. Kako je njezin sin Luciano (21) rodio sa sindromom Down, zahtijevao je puno brige, a glumica mu je odlučila posvetiti sve svoje vrijeme. Osim Luciana, Leticia ima još jednog sina, Carla (18).

Njezin ljubavni život obilježila su dva braka. Prvi brak s Marcom Lopezom, trajao je samo dvije godine, a brak s odvjetnikom Juanom Colladom trajao je od 1999. do 2010. godine. Otkako se rastala, nije javno progovarala o svom ljubavnom životu.