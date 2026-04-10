PO PRVI PUT /

Susreo se dvojac koji ima oštar stav prema Trumpu: 'Audijencija trajala duže od uobičajenog'

Foto: Screenshot/X/Vatican Media

Macron je primljen u Apostolskoj palači gdje je imao privatnu audijenciju s papom sat vremena, znatno duže nego što je uobičajeno

10.4.2026.
17:52
Hina
Papa Lav XIV. primio je u petak Emmanuela Macrona u privatnu audijenciju u njihovu prvom susretu uživo, gotovo godinu dana nakon izbora američkog pape koji se kao i francuski predsjednik distancirao od ratoborne retorike američkog predsjednika Donalda Trumpa.

U pratnji supruge Brigitte Macron, francuski predsjednik primljen je u Apostolskoj palači gdje je imao privatnu audijenciju s papom sat vremena, znatno duže nego što je uobičajeno za takvu vrstu susreta.

"Prenio je poziv Njegovoj Svetosti da posjeti Francusku", točnije Pariz i Lourdes, objavila je Elizejska palača, dodajući da se vrijeme još "treba finalizirati". Posjet oko rujna je predložen, ali još nije potvrđen.

"Dijelimo isto uvjerenje: suočeni s podjelama svijeta, rad na miru je i dužnost i nužnost. Francuska će uvijek težiti dijalogu, pravdi i bratstvu među narodima", napisao je Emmanuel Macron na X-u nakon razgovora.

U svojoj izjavi, Sveta Stolica je također napomenula da su dvojica muškaraca izrazila nadu da će se, suočeni sa "sukobima diljem svijeta", "mirni suživot moći obnoviti dijalogom i pregovorima".

Posljednjih dana Emmanuel Macron i papa Lav XIV. zauzeli su oštriji stav protiv Donalda Trumpa. Nakon objave primirja, obojica su pozvali da se zatišje u neprijateljstvima prevede u trajni diplomatski sporazum.

Za svoju četvrtu papinsku audijenciju u dva mandata - nakon tri koje je odobrio papa Franjo, koji je umro prošle godine - Emmanuel Macron je prvenstveno namjeravao razgovarati o "rješenju krize na Bliskom istoku", prema Elizejskoj palači.

Libanon, koji je u srijedu doživio dan smrtonosnih izraelskih napada unatoč zatišju na drugim frontama, dobiva posebnu pozornost od Pape i od predsjednika, dodala je francuska strana.

